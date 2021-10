Darum fasziniert uns die Stalker-​​Serie «You» so sehr

In der ersten Staffel der Thriller-Reihe «You» schlüpft «Gossip Girl»-Darsteller Penn Badgley (34) in die Rolle des Buchhändlers Joe Goldberg, der sich in die Studentin Guinevere Beck verliebt. Bald jedoch wird die eigentlich charmante Hauptfigur zum obsessiven Stalker, um seiner Angebeteten näherzukommen.

Über längere Zeit hinweg durchforstet Joe ihre sozialen Netzwerke wie Instagram und Facebook, dank Smartphones und Cloud ist es ihm ein Leichtes, seiner Flamme in jeder Situation heimlich hinterher zu spionieren. Dabei geht er bis zum Äußersten, was bedauerlicherweise für seine Mitmenschen schlimme Folgen hat. Von Entführungen bis hin zu Mord – der introvertierte New Yorker schreckt vor nichts zurück. Später schafft er es sogar, mit einem seiner Opfer eine Familie zu gründen.

Die Monster im inneren Kreis

Wie «Squid Game» ist auch «You» im Genre Thriller angesiedelt. Beide Netflix-Serien setzen auf Blut, Gewalt und einen Einblick in die Abgründe der menschlichen Psyche. Bei «You» geht es vor allem um fatale Beziehungen, in denen einer mehr liebt als der andere. Und dabei hält der Streaming-Hit den Zuschauerinnen und Zuschauern zugleich den Spiegel vor, wie Informationen, die man im Netz teilt, ganz einfach gegen einen verwendet werden können. Doch warum fasziniert das Thema Stalking so?

«Bei Serien und Filmen kommt es immer darauf an, wie etwas inszeniert ist. Im Fall von ‹You› scheint es mir recht klar zu sein, was die Faszination ausmacht. Die Serie spielt mit einer Angst, die wir Menschen immer haben: Leute, die wir lieben und auf die wir uns verlassen, entpuppen sich plötzlich als bedrohlich und wenden sich gegen uns», stellt Frau Prof. Dr. Christine Lötscher, Professorin für populäre Literaturen und Medien im Gespräch mit «20 Minuten» klar. «Die Monster kommen nicht von außen und wollen rein, sondern sie kommen aus dem inneren Kreis. Thriller wie ‹You› verwandeln diese Befürchtungen in einen lustvollen Nervenkitzel.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)