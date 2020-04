Musikspektakel «Rock am Ring» ist offiziell abgesagt

Die Zwillingsfestivals «Rock am Ring» und «Rock im Park» sind wegen den umfassenden Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagt worden, wie die Konzertagentur MLK in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekanntgab. Der Veranstalter beschreibt die alternativlose Entscheidung als «natürlich enttäuschend», aber man habe «uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten. Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August in Deutschland verboten sein werden.

Die Wochenendtickets für «Rock am Ring» und «Rock im Park» waren nahezu ausverkauft. Als Headliner sollten die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down auftreten. «Rock am Ring» hätte im Juni sein 35-jähriges und «Rock im Park» sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Das Doppel-Festival soll nun vom 11.-13. Juni 2021 über die Bühne gehen. Die Ticketkäufer werden in den nächsten Tagen Informationen über die weitere Vorgehensweise erhalten.

Ausverkaufte Festivals am Ring und im Park wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagthttps://t.co/rMNHLdV8wn pic.twitter.com/zwXkLbrJFk — Rock am Ring (@rockamring) April 16, 2020

Im Juni 2019 hatte «Rock am Ring» 86.000 meist junge Besucher angezogen. Das legendäre Festival war seit 1985 mit Ausnahme von 1989 und 1990 jedes Jahr am Nürburgring über die Bühne gegangen. 2015 und 2016 fand es ausnahmsweise am Flugplatz Mendig in der Osteifel statt. Beim Zwillingsspektakel «Rock im Park» strömen jedes Jahr bis zu 70.000 Rockfans auf das einstige NS-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Der Name «Rock im Park» geht auf die Anfänge des Festivals 1995 im Münchner Olympiapark zurück. Seit 1997 findet es in Nürnberg statt.

(dm/L'essentiel)