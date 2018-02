Das sind die schönsten Frauen Deutschlands

Die Groß- und Außenhandelskauffrau Alena Krempl (24) aus Montabaur im Westerwaldkreis ist bei «Miss Germany» auf den zweiten Platz gekommen. An dem Schönheitswettbewerb nahmen in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg 22 Kandidatinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren teil. Siegerin wurde die Studentin Anahita Rehbein (23) aus Stuttgart, Drittplatzierte die 21 Jahre alte Erzieherin Sarah Zahn aus Dachau in Bayern.

Gewählt wurde «Miss Germany» von einer Jury. Ihr gehörten unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der Schönheitschirurg Werner Mang, das Transgender-Model Giuliana Farfalla («Germany's Next Topmodel») sowie der Sieger der letztjährigen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar», Alphonso Williams, an.

«Miss Germany» ist nach Angaben der Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird jährlich.

(L'essentiel/dpa)