Dieser Film gibt Dir einen neuen Blick auf den Tod

«Swan Song»

Wie wäre es, wenn wir unsere Liebsten vor der Trauer schützen könnten? Cameron (Mahershara Ali) ist unheilbar krank. Seiner schwangeren Frau Poppy (Naomie Harris) und dem Sohn Cory verschweigt er, wie schlecht es um ihn steht.

Um seine Familie nicht allein zu lassen, plant Cameron, sich selbst zu ersetzen: Er will Poppy und Cory davor bewahren, ihn sterben zu sehen und wendet sich an die Arra Labs in Vancouver.

Klon ohne Krankheit

Dort wird das Unvorstellbare möglich: Das Team um Dr. Scott (Glenn Close) bietet einen Service an, der das Verhältnis zum Tod verändert. Kundinnen und Kunden werden geklont, die neuen Versionen besitzen alle Erinnerungen und das volle Unterbewusstsein – ohne die Krankheit.



Camerons frisch angefertigter Doppelgänger heißt Jack: Er fügt sich unbemerkt in die Familie ein, während Cameron seine letzten Tage allein im Labor verbringt.

Lügen als Schutz?

Dass er dieses Geheimnis in den Tod mitnehmen muss, belastet ihn. Die Frage, die Cameron verfolgt: Ist es richtig, die Familie zu belügen, weil man sie beschützen will?



Regie geführt hat Benjamin Cleary, der auch hinter dem Drehbuch steckt. Bei einer Pressekonferenz erzählt er, dass die Geschichte entstanden ist, nachdem er drei nahestehende Menschen verloren hat: «Wenn so etwas passiert, sieht man, wie die Trauer nach außen dringt und sich auf alle anderen um einen herum auswirkt.»

«A Naija Christmas»

«Swan Song» gibt's auf Apple TV+.

«Wer von euch zuerst heiratet, bekommt dieses Haus», sagt die Mutter (Rachel Oniga) zu ihren drei Söhnen (gespielt von Kunle Remi, Efa Iwara and Alvin Abayomi), die sich darauf am Essen verschlucken.

Es ist der letzte Versuch der Mutter, ihre Söhne zu verkuppeln. Sie will endlich erleben, Weihnachten als große Familie zu feiern – das einzige Problem: Alle drei jungen Männer sind Single.

Wettrennen um Partnerinnen

Mit dem neuen Druck liefern sich die drei Brüder ein Wettrennen. Um an Weihnachten eine Partnerin an ihrer Seite zu haben, kontaktieren sie Ex-Freundinnen und Frauen, die sie vor zehn Jahren gedatet haben.

Warum muss man «A Naija Christmas» gesehen haben? «Der Film ist authentisch, originell, witzig und der erste Weihnachtsfilm dieser Art», sagt Filmemacher Kunle Afolayan zu «Vanguard». Es sei eine Ehre gewesen, mit Rachel Oniga zusammenarbeiten zu dürfen.

«A Naija Christmas» gibt's ab dem 16. Dezember auf Netflix.

