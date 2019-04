Sarah Connor ist mit neuer Single zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vier Jahre ist es her, seit Sarah Connor ihr letztes Album «Muttersprache» herausgebracht hat. Nun ist sie mit neuer Musik zurück: Mit «Vincent» releaste die 38-Jährige am Freitag den ersten Song aus ihrem neuen Album «Kraftwerk», das am 31. Mai erscheinen soll.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Single gab Sarah bereits am Donnerstag. Auf Instagram veröffentlichte die Vierfach-Mama ein Video, in dem sie unter der Dusche eine kleine Kostprobe trällert.

«Vincent», die neue Single von Sarah Connor.

(L'essentiel/afa)