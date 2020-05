Erster Film aus Luxemburg landet auf Netflix

«Alles war bereit. Der Film sollte am 22. April in 200 Kinos in Frankreich, aber auch in Belgien in die Kinos kommen. Die Krise war eine Katastrophe für mein Unternehmen», räumt Adolf El Assal ein, der eine eigene Produktionsfirma besitzt. «Es wäre zwar möglich gewesen, den Termin auf Juli zu verschieben, aber da große Produktionen Vorrang haben werden, zog ich es vor, einen anderen Weg zu finden», erklärt der 39-jährige luxemburgische Regisseur Adolf El Assal.

Netflix wollte den Film bereits vor fünf Jahren produzieren, konnte sich aber nicht mit der Produktionsfirma von Adolf El Assal einigen. Aber getreu dem Motto «Was lange währt, wird endlich gut» hat «Sawah» nun in dem Streaming-Giganten eine Heimat gefunden. Der zweite Spielfilm des Regisseurs mit ägyptischen Wurzeln ist ab Donnerstag auf Netflix in nicht weniger als 46 Ländern zu sehen, darunter auch die Benelux-Staaten, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Osteuropa und der Nahe Osten. Andere Länder, darunter Frankreich, werden bald folgen.

«Sawah» ist der allererste Film in Spielfilmlänge, der unter der Regie eines Filmemachers aus dem Großherzogtum auf der berühmten Streaming-Plattform landet und dabei auch zu großen Teilen in Luxemburg spielt. Der Film erzählt die Geschichte von Skaarab, einem DJ aus Kairo, Ägypten, der anlässlich eines internationalen DJ-Wettbewerbs nach Brüssel eingeladen wird. Auf seinem Weg bleibt er in einem Land stecken, von dem er noch nie etwas gehört hat: dem Großherzogtum Luxemburg.

(nc/L'essentiel)