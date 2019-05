Kit Harrington lässt sich in Klinik einweisen

Kit Harrington, der mit seiner Rolle als Jon Snow in der gerade beendeten Erfolgsserie «Game of Thrones» berühmt wurde, hat sich in eine Klinik für Menschen mit Stress- und Alkoholprobleme einliefern lassen, so berichtet unter anderem harpersbazaar.com. Ein Bekannter Harringtons hatte verraten, dass das Ende von «Game of Thrones», den Schauspieler «sehr schlimm mitgenommen» habe.

Er habe sich daher entschieden, sich etwas Zeit zu gönnen, sich zu erholen und an ein paar persönlichen Problemen zu arbeiten, so hieß es von der Agentur des 32-Jährigen. Es handele sich um einen Luxus-Rehab für Stress- und Alkoholprobleme. Seit etwa einem Monat ist Harrington bereits in der Einrichtung in Connecticut in Behandlung, seine Frau Schauspielerin Rose Leslie, die er ebenfalls am Set von GoT kennenlernte, unterstützt ihn dabei.

Gegenüber Medien hatte Harrington bereits erwähnt, dass es eine «brutale Erfahrung» gewesen sei, als die Show zuende ging, zumal er über neun Jahre eine zentrale Rolle darin gespielt hatte. Eine GoT-Dokumentation zeigte schon, dass es Harrington besonders schwer gefallen war, sich an seinem letzten Tag am Set zu verabschieden: «Diese Show war mein Leben», sagte er damals vor der Crew unter Tränen.

(L'essentiel)