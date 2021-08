Liefert Ryan Reynolds den Kino-​​Hit des Sommers?

Guy (Ryan Reynolds) ist ständig ultra gut gelaunt. Jeder Tag sieht gleich aus: Er zieht ein blaues Hemd an, füttert seinen Goldfisch und läuft mit seinem besten Freund zur Bank, bei der er arbeitet – und die jeden Tag überfallen wird. Klingt schräg, aber daran hat Guy sich gewöhnt.



Beim aktuellen Überfall will Millie (Jodie Comer) alle auf dem Boden sehen, außer Guy. Es ist der Moment, der aus dem Muster fällt – und den Bankangestellten ins Leben rüttelt.

Guy erfährt von Millie, dass er als NPC – als eine Hintergrundfigur, die nicht gespielt werden kann – in einem Videospiel namens «Free City» lebt. Plötzlich hat Guy ein Bewusstsein, einen Willen, kann Dinge fühlen und hinterfragen.



Millie hat einen Programmierfehler ausgenutzt und sich als Avatar Molotovgirl in das Spiel reingehackt.

Der Grund: Gemeinsam mit dem Gamedesigner Keys (Joe Keery) will sie im Videospiel ein bestimmtes Stück Code finden, um zu beweisen, dass der Publisher Antwan (Taika Waititi) ihre Idee gestohlen hat. Doch der weiß längst, was geschieht und will das Spiel abschalten – was den Tod für Guy und Co. bedeuten würde.



Die Story klingt nach einer modernen «Truman Show». Tatsächlich könnte «Free Guy» das Zeug zum Sommerblockbuster haben – «Screenrant» schreibt, es sei der «kreativste, herzlichste und vielleicht beste Videospiel-Film aller Zeiten».



(L'essentiel/Alisa Fäh)