Band wird von ihrem Ex-​​Produzent Bohlen gedisst

«Ich find' die Musik unerträglich.» So kommentiert Dieter Bohlen bei der letzten Ausgabe von «Deutschland sucht den Superstar» eine Kandidatin, die einen Song des Schlagerduos Fantasy zum Besten gab. Das hat gesessen.

Zugegeben, die 30-jährige Stefania Lo Giudice hatte vielleicht nicht gerade ihren besten Tag erwischt, doch der Pop-Titan lästerte nicht nur über die Kandidatin («Meine Würmer im Rasen sind musikalischer»), sondern erklärte, was er von Freddy und Martin hält. «Das ist wirklich … also, ich finde sowas unerträglich. Also die Musik auch. Ich find‘ die Musik unerträglich.»

Dabei sah vor fünf Jahren noch alles ganz anders aus. Dieter höchstpersönlich produzierte ihr Album «Freudensprünge», welches auch auf Anhieb Platz 1 der Charts erreichte – wie konnte es also so weit kommen?

Keine Lust mehr auf Schlager

In einem Interview mit t-online.de erzählt das Schlager-Duo, dass sie sich die Zusammenarbeit anders vorgestellt hätten. «Wir würden nicht noch einmal mit Dieter zusammenarbeiten», lautet Freddys ernüchterndes Resümee zu der Schlager-Kooperation mit Bohlen. «Mir hat seine Songauswahl überhaupt nicht gefallen. Als wir im Studio waren, haben wir gemerkt, dass die Lieder am Ende ganz anders geklungen haben.»

Vielleicht hat Dieter das Interview ja gelesen und deshalb gegen seine ehemaligen Schützlinge nachgetreten. Vielleicht hat er aber auch einfach die Nase von Schlager voll. Denn auch wenn sich DSDS in den letzten Jahren zur richtigen Schlagerschmiede entwickelt hat – man denke an Beatrice Egli oder Ramon Roselly –, hat der Chefjuror angekündigt, neue Wege gehen zu wollen: «Wir brauchen keine neue Helene Fischer».

(L'essentiel/dob)