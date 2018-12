Miley Cyrus spielt in «Black Mirror» mit

Miley Cyrus wird in der kommenden fünften Staffel von «Black Mirror» zu sehen sein. Im Interview mit dem US-Radiosender Sirius XM bestätigte die 26-Jährige am Mittwoch, dass sie in der dystopischen Netflix-Serie eine Rolle haben wird. Cyrus dürfe noch nichts über die Figur sagen, die sie spielen wird, ergänzte jedoch: «Sie wird sehr dynamisch sein.»

Zum ersten Mal in ihrer Schauspielkarriere sei sie nach den Dreharbeiten für «Black Mirror» außerdem sehr stolz auf ihre Leistung gewesen, erklärt Cyrus gegenüber Moderator Howard Stern (64). Zuletzt war die Sängerin und Schauspielerin 2016 als Seriendarstellerin zu sehen: In «Crisis in Six Scenes» verkörperte sie an der Seite von Woody Allen (83) eine der Hauptfiguren.

(L'essentiel)