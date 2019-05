Miley Cyrus' neue Songs machen Fans sprachlos

Seit Wochen machte Miley Cyrus (26) auf Instagram mysteriöse Andeutungen, nun hat sie das Geheimnis gelüftet. Ihr neues Album She Is Coming wurde veröffentlicht: Sechs neue Songs gibts von der Sängerin, darunter Kooperationen mit RuPaul (58), Swae Lee (23) und Ghostface Killah (49).

Am vergangenen Samstag performte sie bei ihrem Auftritt am BBC Radio 1 Big Weekend-Festival in England bereits drei Tracks aus der neuen Platte. «She Is Coming» kommt zwei Jahre nach ihrem letzten Album Younger Now.

Miley provoziert wieder

Die Country-Pop-Zeiten scheint sie nun hinter sich gelassen zu haben: Auf She Is Coming zeigt sich Miley wieder in alter Manier – rotzig, frech und provokant.

In den Teaser-Clips auf Instagram schmiert sie sich Früchte auf den Körper und lutscht an einer Banane. Auf ihrer Website gibts passend zum neuen Album «She Is Coming»-Kondome.

Das Album schlägt bei den Fans ein. Auf Twitter teilen User ihre Reaktionen zu Mileys neuer Musik.

Diese Nutzerin hat nur eine Kleinigkeit zu bemängeln – es sind zu wenige Songs.

The only complaint I have about Miley Cyrus's new album is that I needed more of it.— HOT GIRL SZN (@ravenmoorer) May 31, 2019

An Schlaf ist gar nicht zu denken, nachdem man das Album gehört hat.

Me trying to fall asleep after @MileyCyrus dropped the serve of the century #SHEISCOMING pic.twitter.com/uxDcnz0M2r— Sony Music U (@SonyMusicU) May 31, 2019

Dieser Nutzer wird verrückt vor Euphorie.

WHERE DID THIS MILEY CYRUS COME FROM? I'M GOING CRAZY FOR THIS ALBUM! YAAAAS!— TheRoseGuy (@TheRealJaron) May 31, 2019

Mileys Musik sei «irgendwie sehr gut», gibt dieser Fan zu.

Miley Cyrus's new EP is kinda really good— Katie (@NuggetBoii) May 31, 2019

Ja, Miley verkauft tatsächlich Kondome.

Miley Cyrus is really selling condoms on her official website by promoting her new EP! Use always protection kids! #SheIsComing #SheIsComingOutNow pic.twitter.com/91ki4ezokY— King Pablo (@kingmildrew) May 31, 2019

«Absolut unglaublich», findet dieser Fan. Miley hat abgeliefert.

Yeah, @MileyCyrus's new record is fucking incredible. No shocks there. Bitch CAME pic.twitter.com/HFpVJDeh5E— Liv (@_livreilly_) May 30, 2019

Einigen verschlägt es glatt die Sprache

THIS MILEY CYRUS EP. SHUT THE FUCK UP. SHUT IT THE FUCK UP. WHAT THE FUCK. YES.— Gus Constantellis (@ConstantlyGus) May 30, 2019

«Mother's Daughter», ein Track aus Miley Cyrus' neuem Album. (Video: Youtube)

