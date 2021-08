Warum nannte sich Nicole Kidman nur noch «Masha»?

«Nine Perfect Strangers»

Durch den Alltag in der Großstadt hetzen – davon haben die gestressten Hauptfiguren in «Nine Perfect Strangers» genug. Sie wollen ihrem Wohlbefinden einen Kick geben.



Dazu begeben sich die neun Workaholics (unter anderem gespielt von Melissa McCarthy, Samara Weaving und Luke Evans) auf einen zehntägigen Wellnesstrip. Angeleitet werden sie dabei von Masha (Nicole Kidman), ihr Resort Tranquillum House soll Wunder auf das Stresslevel wirken.

Masha hat andere Ziele

Neben Social-Media-Abstinenz, Akupunktur und Hot-Stone-Massagen gehört zu Mashas Ratschlägen unter anderem auch, einfach mal ein Grab für sich selbst auszuheben. Wozu Masha die Gruppe tatsächlich benutzt, wird erst später klar.



Es wirkt fast schon unheimlich, wie tiefenentspannt Masha zu jeder Zeit scheint. Nicole Kidman gab sich der Rolle über fünf Monate lang komplett hin, wie «Deadline» berichtet: «Ich habe nur auf den Namen Masha reagiert. Ich wollte eine sehr ruhige und heilende Energie ausstrahlen.»

Trippy und verrückt

«Ich bin zu Leuten hingegangen und habe ihnen meine Hand aufs Herz gelegt oder ihre Hand gehalten», erzählte die Schauspielerin an einem Panel.



Wie auch bei «Big Little Lies» steckt die Autorin Liane Moriarty hinter der Buchvorlage von «Nine Perfect Strangers» – die Show sei trippy und verrückt und lasse sich nicht einem Genre zuordnen, so Kidman.

«The Chair»

«Nine Perfect Strangers» gibt's auf Sky Show.

Als Vorsitzende einer Universität hat es Dr. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) nicht leicht. Die Dekanin ist die erste Person of Colour und Frau in der Leitung der Englisch-Abteilung. Ihre Vorgänger sind auf Ölgemälden festgehalten, die den Flur zu ihrem Büro schmücken. Es sind ausnahmslos alte weiße Männer.

Dr. Kim will, dass endlich Schluss ist mit Rassismus und Sexismus an der Schule. Auch die Studierenden haben den verstaubten Status quo satt und lehnen sich dagegen auf.

Uni in der Krise

Doch natürlich bleibt Dr. Kim nicht vom Chaos auf dem Campus verschont und sie realisiert, warum ihr der Job überlassen wurde: Die Uni steckt in der Krise und sie soll dafür verantwortlich gemacht werden.

Besonders tricky wird es, als Professor Bill Dobson (Jay Duplass) mit einem unangebrachten Witz zum Kern des Problems wird – es zwischen den beiden aber zuvor bereits heftig geknistert hat.

«The Chair» gibt's auf Netflix.

(L'essentiel/Alisa Fäh)