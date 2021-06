RTL plant neues Promiformat «Unbreakable»

Was hat sich RTL da wieder einfallen lassen? Wie viel kann das deutsche Fernsehen ertragen? Sat.1-Sendungen wie «Promis unter Palmen» oder «Plötzlich arm, plötzlich reich» mussten aufgrund von Diskriminierung abgesetzt werden. RTL plant nun eine neue Reality-TV-Show mit dem Namen «Unbreakable». In diesem neuen Format sollen zehn Prominente eine Grenzerfahrung erleben und in den härtesten Wochen ihres Leben einmal durch die Hölle gehen.

Ein Insider verrät gegenüber Bild, dass die Teilnehmer in der Show Stolpersteine aus dem Weg und aus dem Leben räumen sollen. Militärisch ausgebildete Trainer werden ihnen dafür zur Seite gestellt. Es geht um Süchte, Traumata und Essstörungen. Weiters heißt es, dass die Show als Lebenshilfe dargestellt werden soll.

Welche Kandidaten bevorzugt sind

Zurzeit sei RTL noch auf der Suche nach weiteren Kandidaten für die Show. Bevorzugt sind wohl Prominente, welche sich bereits in der Öffentlichkeit zu ihren Psychosen oder Problemen geäußert haben. So zum Beispiel Mirja du Mont, welche zuletzt öffentlich über ihre Panikattacken und Depressionen sprach. Diese sei bereits für das Format angefragt worden.

Als Wunschkandidatinnen werden derzeit unter anderem noch Mimi Fiedler (45), Milka Loff Fernandes (40) undCathy Hummels (33) gehandelt. Die Frau von Mats Hummels soll bereits abgesagt haben.

