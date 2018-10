So sah das damals wirklich aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wichtige Ereignisse und Personen werden zwar seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf Fotografien für die Nachwelt festgehalten. Doch viele Jahrzehnte lang geschah das ausschließlich schwarz-weiß. Und selbst als die Farbfotografie erfunden war, dauerte es noch einmal mehrere Jahrzehnte, bis sie die Schwarz-Weiß-Fotografie ablöste.

In diesen Jahren entstanden weltberühmte Aufnahmen, denen aber – so eindrücklich sie auch sind – ein entscheidender Aspekt fehlt: die Farbe. Bei 200 historischen Aufnahmen haben der Historiker und Journalist Dan Jones und die Künstlerin Marina Amaral diesen Makel nun behoben. Für ihr Buch «Die Welt von gestern in Farbe» haben sie bedeutende Fotos von 1850 bis 1960 digital koloriert.

Eine neue Dimension

Dabei sind sie akribisch vorgegangen und haben jedes Detail genau recherchiert. Denn «die Originalfarben erkennt man nicht, indem man die Grautöne alter Fotos betrachtet», schreiben die Autoren. Ihre Anstrengungen haben sich gelohnt: Längst bekannte Bilder erhalten plötzlich eine ganz neue Dimension. Man fühlt sich den abgebildeten Ereignissen oder Personen plötzlich viel näher, als das beim Betrachten des schwarz-weißen Originalbildes jemals der Fall war.

Aber sehen Sie selbst. In der Bildstrecke oben haben wir für Sie 20 Aufnahmen aus «Die Welt von gestern in Farbe» zusammengestellt.

(L'essentiel/jcg)