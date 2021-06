Der langersehnte zweite Teil des Horror-​​Hits startet

«A Quiet Place Part II» ist die vielleicht perfekte Metapher für unsere Zeit. Etwas Unsichtbares, Lautloses bedroht unser Leben und wir können fast nichts dagegen machen. Okay, im Fall des Horrorfilms ist es die Klappe halten, aber das ist gar nicht so einfach. Denn in dieser postapokalyptischen Welt regieren menschenfressende Aliens, die zwar nichts sehen, dafür aber umso besser hören können.

Die perfekte Idee für einen Horrorfilm. Und so brannte sich in Teil eins vor allem eine Szene ins kollektive Gedächtnis ein: Hauptdarstellerin Emily Blunt (38) bringt im Film ein Baby zur Welt. Geräuschlos! Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb eine so extrem spannende Szene. Jetzt kommt endlich die Fortsetzung ins Kino. Das musst du wissen, um mitreden zu können:

Anfang März 2020 feierte der Film Weltpremiere in New York City. Doch wenige Tage vor dem offiziellen Start am 20. März, nachdem schon Millionen für Werbung ausgegeben wurde, zog das Studio den Streifen zurück. Es war der erste Blockbuster, dem wegen der Pandemie der Stecker gezogen und auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Danach fielen «Bond» und «Black Widow» ebenfalls wie Dominosteine um.

Jetzt ist es also endlich soweit, der Film kommt! Aber anders als zuletzt «Wonder Woman 1984» oder «Cruella», die Parallelstarts im Kino und auf Streaming-Plattformen hatten, wird «A Quiet Place 2» nur im Kino gezeigt. Ein starkes Plädoyer für die Lichtspielhäuser. Und der Mut hat sich gelohnt. In den USA, wo der Streifen bereits läuft, stellte er einen neuen Pandemie-Rekord auf. Insgesamt spielte er weltweit schon über 200 Millionen Dollar ein. Das Publikum ist einfach wieder heiß auf ein Kinoerlebnis.

Klar, Emily Blunt (38) ist eine Hollywood-Größe und liefert in der Hauptrolle erwartungslaut ab. Aber ihre Film-Tochter Millicent Simmonds (18) ist eine Wucht. Sie spielt die taubstumme Regan unglaublich ausdrucksstark. Millicent ist selbst gehörlos. Als Kleinkind verlor sie wegen einer Medikamentenüberdosis ihr Gehör und kommuniziert seitdem über Gebärdensprache. Trotzdem wollte sie schon als Kind Schauspielerin werden, sah aber wenig Chancen für sich, da es praktisch keine Rollen für gehörlose Menschen im TV oder Kino gab. Ihre Lehrerin riet ihr, 2016 ans Casting für den Kinofilm «Wonderstruck» zu gehen. Sie rührte mit ihrer Performance den Regisseur zu Tränen und bekam die Rolle auf Anhieb.

Bereits im November 2020, lange vor dem Start von Teil zwei und mitten in der Corona-Krise, gab das Studio bekannt, dass es weitergehen wird. Und zwar schon bald! Am 31. März 2023 geht es zurück in die postapokalyptische Welt von «A Quiet Place». Allerdings soll der dritte Teil der Franchise kein Wiedersehen mit Emily Blunt und Millicent Simmonds werden, sondern sehr wahrscheinlich von neuen Charakteren an anderen Schauplätzen handeln.

