Dank Capital Bra sind Modern Talking wieder hot

In einem Interview mit der Bild-Zeitung ließ Pop-Titan Dieter Bohlen kein gutes Haar an Capital Bra. Der 65-Jährige war der Meinung, dass sich in 35 Jahren wohl niemand mehr an die Musik von Bra erinnern wird. Zudem würden die meisten Rapper zwar von Luxusautos rappen, im realen Leben aber eh nur mit dem Fahrrad fahren.

Capital Bra wollte diese Aussage nicht auf sich sitzen lassen, zeigte auf Instagram seine zweistöckige Wohnung, sein mehr als 600 PS starkes Auto und seinen Mittelfinger.

Lange hielt der Streit zwischen den Musikern aber nicht an, denn kurz darauf zeigte sich Capital Bra versöhnlich, sang Bohlens Modern-Talking-Song «Cheri, Cheri Lady» im Auto – und machte daraus einen Hit.

Voller Erfolg auf Youtube

Die 2019-Version des 24-Jährigen trägt den Namen «Cherry Lady» und wurde von Jumpa produziert.

Bereits nach einer halben Stunde hatte das am Donnerstag veröffentlichte Musikvideo schon mehr als 200.000 Klicks auf Youtube. Mittlerweile hat der Clip mehr als 800.000 Aufrufe. (Stand: Freitagvormittag)

Mit der Neuauflage des Modern-Talking-Hits aus dem Jahr 1985 will Capital Bra den Sommerhit 2019 landen, wie er auf Instagram verrät.

1985 vs. 2019

In seinem Song rappt er etwa: «Roll im Benz, es ist Nacht und ich weiß, dass es passt. Zwischen uns hat's gefunkt beim ersten Mal. Auch wenn's keiner versteht, du hast meinen Kopf verdreht.»

Dazwischen kommt dann immer wieder der Refrain: «Cherry, Cherry Lady, du bist was Besonderes, eine Frau fürs Leben oder für ne Nacht. Cherry, Cherry Lady, steig ein Baby, komm schon! Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht.»

«Cherry Lady» mit Capital Bra. (Quelle: Youtube / Joker bra)

Zum Vergleich – oder eher zur Erinnerung – ist hier die Version von Modern Talking:

(Quelle: Youtube / Modern Talking)

Am Donnerstag haben sich die ehemaligen Streithähne auch zusammen auf Instagram gefeiert. Capital Bra war zu Gast in #DietersTagesschau. Worüber die beiden geplaudert haben, siehst du oben im Video.

