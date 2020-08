Lennon-​​Mörder beantragt erneut Bewährung

Seit er 1980 den Ex-Beatle John Lennon vor seinem New Yorker Wohnhaus auf offener Straße mit tödlichen Schüssen niederstreckte, sitzt Mark Chapman (65) im Gefängnis. Hier verbüßt er zwar seine «20 Jahre bis lebenslange» Haftstrafe, durfte aber im Jahr 2000 erstmals einen Antrag auf Bewährung stellen. Lennons Witwe Yoko Ono (87) kämpfte bei jedem Ansuchen erfolgreich gegen eine Freilassung des Fanatikers.

heute-at-prod-images.s3.amazonaws.com/2020/8/27/c5530695-c0ce-4da4-be66-d208618a04d6.jpeg" class="story_large_image" title="Die Friedenshymne "Imagine" von John Lennon und Yoko Ono wurde ein Welthit. Der Ausnahme-Musiker hätte in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert. (imago images)" />

Wie jetzt bekannt wurde, hat man Chapman auch bei seinem mittlerweile elften Antrag die Bewährung verweigert. Er bleibt weiterhin hinter Gittern und darf erst in zwei Jahren mit seiner Bitte wieder vor den Bewährungsausschuss treten. Chapman habe «den Mord an einer weltberühmten Person sorgfältig geplant und ausgeführt, und zwar aus keinem anderen Grund als den: Berühmtheit zu erlangen», heißt es im Urteil.

In diesem Jahr hätte John Lennon am 9. Oktober seinen 80. Geburtstag gefeiert. Anlässlich seines Ehrentages erscheint das Album «Gimme Some Truth», auf dem seine größten Melodien als Remix zu hören sein werden, darunter «Come Together», «Jealous Guy», «Dear Yoko», «Instant Karma! (We all shine on)» sowie die Weihnachts-Hymne «Happy XMas (War is over)».

> > GIMME SOME TRUTH erscheint am 9. Oktober 2020.

(L'essentiel/red)