Raab produziert Late Night-​​Show für TVNOW

Entertainer Stefan Raab kehrt als Produzent mit einer weiteren Idee in die Show-Welt zurück. Der 53-Jährige produziert noch in diesem Jahr eine Late Night-Show exklusiv für den Streamingdienst TVNOW, wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Montag in Köln ankündigte.

Moderator der Show wird er aber nicht sein. «Stefan Raab wird die Late Night-Show als Produzent hinter den Kulissen verantworten. Die Moderation gibt er in andere überraschende Hände», hieß es. TVNOW ist die Streaming-Plattform der Mediengruppe. Der Entertainer wurde in der Mitteilung mit den Worten zitiert: «Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen.»

Das volle Vertrauen des Streamingdiensts hat der Entertainer schon. «Stefan Raab hat in seiner langjährigen Karriere als Pionier und kreativer Kopf die gesamte deutsche Showlandschaft maßgeblich mitgestaltet. Deshalb bieten wir ihm nur zu gerne den Spielplatz, auf dem er sich richtig austoben kann. Auch wenn er bereits angedroht hat, wirklich all das umzusetzen, was ihm an Ideen in den Kopf kommt. Denn genau das wünschen wir uns von ihm bei TVNOW», heißt es vom TVNOW-Co-Geschäftsführer Henning Tewes.

(L'essentiel/dpa)