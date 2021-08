Big Brother schießt die Promis ins Weltall

Ab Freitag heißt es für drei Wochen wieder: «Big Brother is watching you.» Der große Bruder schickt für die Reality-Show «Promi Big Brother» abermals eine Auswahl von Stars – und einigen, die es noch werden wollen – in den Container. Wobei der Begriff Container in diesem Jahr nur bedingt passt: Die Promis ziehen in eine abgeschottete Kulisse, die an eine Raumstation und einen fernen Planeten angelehnt ist. Dort kämpfen sie um den Sieg von 100.000 Euro.

Während im letzten Sommer die Basler Ex-Bachelorette Adela Smajic (28) gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei brütender Hitze unter freiem Himmel ausharrte, müssen sich die diesjährigen Promis auf beklemmende Enge, Kälte und so wenig Privatsphäre wie nie einstellen. Wir fassen zusammen, wie die neunte Staffel von «Promi Big Brother» aussehen wird.

Zwölf Promis sind am Start

Wie der Sender Sat.1 am Donnerstag während eines «Promi Big Brother»-Countdown-Streams gezeigt hat, sind die ersten acht Kandidatinnen und Kandidaten bereits in ihr neues Quartier eingezogen. Unter ihnen Reality-Wiederholungstäterinnen und -täter wie Ballermann-Star Melanie Müller (33) und «Bauer sucht Frau»-Liebling Uwe Abel (51). Zudem zog unter anderem bereits Spielerfrau Ina Aogo (32) ein.

Am Freitagabend begeben sich in der Live-Show vier weitere Promis ins Weltall. Allen voran Daniela «Danni» Büchner (43). Die Witwe von TV-Auswanderer Jens Büchner hat bereits im Dschungelcamp für ordentlich Drama gesorgt. Mit Gameshow-Legende Jörg Draeger (75) wird zudem auch in diesem Jahr ein altbekanntes TV-Gesicht am Start sein. Aktuell lässt der Sender offen, ob zu den zwölf Promis im Laufe der Staffel noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten hinzukommen werden.

Raumstation ohne Fenster

Wie gewohnt wird es zwei getrennte Bereiche geben, in denen die Kandidatinnen und Kandidaten leben. Die Raumstation stellt dabei den «schlechten» Bereich dar. Auf verwinkelten 90 Quadratmetern ist nur das Notwendigste untergebracht, Komfort gibt es so gut wie keinen. Ein Detail wird den Promis in den kommenden Wochen wohl besonders zu schaffen machen: Es gibt keine Fenster und somit auch kein Tageslicht. «Du verlierst total das Raum- und Zeitgefühl», urteilte Moderator Jochen Schropp (42) am Donnerstag über die Raumstation.

Hinzu kommt: Für die Raucherinnen und Raucher unter den Promis gibt es zwar einen kleinen abgetrennten Raum mit Luftabzug, aber komplett dicht ist die Kammer zur Raumstation hin nicht. Konflikte sind somit vorprogrammiert. Und auch die Verpflegung dürfte für Frust und somit Drama sorgen. Zur Verfügung gestellt wird gefriergetrocknete Astronautennahrung – ohne Anleitung für die Zubereitung, versteht sich.

Planet ohne Sichtschutz

Im «luxuriösen» Bereich finden sich die Kandidatinnen und Kandidatinnen auf einem Planeten wieder. Hier gibt es mit 425 Quadratmetern zwar bedeutend mehr Platz, aber Privatsphäre sucht man auch hier vergeblich. Die Wohnbereiche befinden sich unter einer zeltartigen Konstruktion, die nach aussen hin offen ist. Frische Luft gibt es also immerhin zu genüge. Ungemütlich und kalt dürfte es aber aufgrund des anhaltenden regnerischen Wetters auch im Luxusbereich werden.

«Man taucht ab in eine fantastische Welt», kommentierte Moderatorin Marlene Lufen (50) den bunt dekorierten «Big Planet» am Donnerstag. Für Unterhaltung und Ablenkung ist hier gesorgt: Es gibt nicht nur ein Sonnendeck und einen Whirlpool, sondern auch Lebensmittel und Alkohol in Hülle und Fülle. Wie immer entscheidet das Publikum, welche Promis im schlechten Bereich ausharren müssen und welche Kandidatinnen und Kandidaten auf die schöne andere Seite ziehen dürfen.

«Promi Big Brother» wird ab Freitag, 6. August um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Danach läuft die Show drei Wochen lang täglich abends.





(L'essentiel/Angela Hess)