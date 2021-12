Drei Fakten, die Du über Boba Fett wissen musst

Während wir das Jahr 2021 als Buch schon bald schließen, öffnet Disney+ bereits ein neues: Mit «The Book of Boba Fett» werden wir ab dem 29. Dezember wieder in altbekannte «Star Wars»-Welten geführt. Obwohl der skurrilen Figur Boba Fett in der originalen Trilogie lediglich kleinere Nebenrollen zugeteilt wurden, mauserte sich der coole Kopfgeldjäger zu einem der beliebtesten Charaktere unter den Fans. Mit der zweiten Staffel «The Mandalorian» schaffte es Boba dann endgültig ins Rampenlicht. Gespielt wird er von Schauspieler Temuera Morrison (61), der damals bei «Angriff der Klonkrieger» Bobas Vater Jango verkörperte. Weil die beiden ursprünglich Klone sind, ist diese Besetzung für den Spin-off-Boba nun mehr als gelungen.

Um dich auf die «Star Wars»-Version der kriminellen Unterwelt vorzubereiten, sind hier ein paar Hintergrundfakten zu Boba Fett.

Wer ist der Kerl eigentlich?

Die Figur von Boba Fett hatte ihr Film-Debüt bereits 1980 in «Das Imperium schlägt zurück». Eingefleischte «Star Wars»-Fans werden aber wissen, dass er zum allerersten Mal in einem Zeichentrickfilm des berüchtigten «Star Wars Holiday Special» von 1978 auftauchte. Seinen ersten chronologischen Auftritt im Film hatte der Kopfgeldjäger jedoch in «Angriff der Klonkrieger»: Dort lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer Boba als kleines Kind kennen. Boba war der einzige Klon vom Mandalorianer Jango Fett, der nicht schneller alterte oder zu bedingungslosem Gehorsam modifiziert wurde. Jango wurde noch in dieser Episode vom Jedi-Meister Mace Windu enthauptet – vor den Augen seines geklonten «Sohnes» Boba.

Irgendwann fing Boba an, die mandalorianische Rüstung seines Vaters zu tragen, und wurde prompt ebenfalls ein Kopfgeldjäger. Bald nahm er den Auftrag von Darth Vader an, Luke Skywalker zu fangen. Dabei gelang es Boba, Han Solo gefangen zu nehmen. Er fror ihn in Karbonit ein und verkaufte ihn an den Verbrecherfürsten Jabba the Hutt. Fett trieb sich einige Zeit in Jabbas Palast auf dem Wüstenplaneten Tatooine herum. Als Luke und seine Kumpels sich zur Durchführung ihres Plans zur Rettung von Han entschieden, erlitt sein Jetpack beim Kampf eine Fehlfunktion und stürzte in den Rachen eines Sarlaacs – eines begrabenen Monsters, das seine Beute im Laufe von tausend Jahren langsam verdaut.

Was war Bobas Rolle in «The Mandalorian»?

Grundsätzlich war dies das letzte Mal, dass man von Boba etwas sah oder hörte – bis er in «The Mandalorian» wieder auftauchte. Wie genau er aus dem Bauch des Monsters Sarlaac entkam, ist allerdings noch nicht bekannt. Doch seine Rüstung wurde mittlerweile von einem einheimischen Vanth gefunden, der sie dem Mandalorianer Din Djarin gab.

Gemeinsam mit der Kopfgeldjägerin Fennec Shand gelingt es Boba aber, Din auf dem Planeten Tython aufzuspüren und seine mandalorianische Abstammung zu beweisen. Am Ende der Staffel begleitet er Din und die verschiedenen anderen Verbündeten des Mandalorianers auf einer Mission zur Rettung von Grogu, aka Baby Yoda.

Was können wir von «The Book of Boba Fett» erwarten?

Das Promo-Material für «The Book of Boba Fett» hält die Handlung ziemlich vage, obwohl die grundlegende Prämisse eigentlich ziemlich klar sein dürfte: Boba, der behauptet, seine Zeit als Kopfgeldjäger hinter sich gelassen zu haben, will die kriminelle Unterwelt beherrschen, über die Jabba the Hutt einst regierte. Er hat Jabbas ehemalige Generäle um sich versammelt und schlägt vor, dass sie zu ihrem gegenseitigen Nutzen und Reichtum zusammenarbeiten. Wo Jabba Furcht verbreitete, wird Boba mit Respekt agieren.

Bisher sind Boba und Fennec die einzigen bekannten Charaktere, die in «The Book of Boba Fett» auftauchen. Angesichts der Tatsache, dass «The Mandalorian» auch schon dafür bekannt war, die Lieblingsfiguren der Fans immer wieder auftauchen zu lassen oder Überraschungen einzuarbeiten, ist ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern durchaus möglich.





(L'essentiel/Saskia Sutter)