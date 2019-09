Halsey kommt zum ersten Mal nach Luxemburg

Es ist schwer, dem Halsey-Hype zu entgehen. Ob solo mit Hits wie «Bad at Love» und «Without Me» oder durch Kollaborationen mit The Chainsmokers («Closer»), Benny Blanco («Eastside») oder BTS («Boy with Luv») – die 24-jährige Amerikanerin hat sich in der weltweiten Electro-Pop-Szene einen Namen gemacht.

Nachdem Halsey 2012 mit Coverversionen auf Youtube bekannt wurde, unterschrieb sie 2014 beim Label Astralwerks. Ihre ersten beiden Alben «Badlands» (2015) und «Hopeless Fountain Kingdom» (2017) landeten auf Platz eins und zwei der US-Albumcharts.

Halsey zeigt offen ihre Bisexualität und hat es mit ihrer Art und ihrer Musik geschafft, Fans auf der ganzen Welt zu begeistern. Als Ashley Nicolette Frangipane ist sie in New Jersey aufgewachsen. Ihr drittes Album wird sie am 17. Januar veröffentlichen. Es heißt «Manic». Dann kommt sie für zwanzig Konzerte nach Europa – eines davon findet in der Rockhal statt. Am Mittwoch, 4. März 2020, ist es soweit. Tickets sind ab Freitag, 27. September ab 10 Uhr auf der Website der Rockhal erhältlich.

