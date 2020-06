Gäste im Europa-​​Park halten Abstand nicht ein

Am Pfingstwochenende hat der Europa-Park wieder seine Tore geöffnet. Man hatte ein umfangreiches Maßnahmenpaket angekündigt: Die Besucherzahl ist reduziert, es gibt an vielen Orten eine Maskenpflicht und es müssen mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen Besuchergruppen eingehalten werden. Zur Information der Gäste hat der Park auch ein Info-Video produziert (siehe oben).

Allerdings erscheinen nun online vereinzelt Fotos und Videos, die zeigen, dass das mit dem Abstand nicht so recht klappt. Weil teils Warteschlangen geschlossen werden, komme es zu dichten Ansammunglen vor den Bahnen, schreibt etwa ein niederländischer Twitter-Nutzer. In dessen Video ist zu sehen, wie nah die Gruppen beieinander stehen:

Om binnen genoeg afstand te houden, gooit #EuropaPark wachtrijen af en toe dicht. Het gevolg: mensenmassa’s zonder afstand voor de ingang. pic.twitter.com/dakGnnYTv4 — Team Looopings (@teamlooopings) June 1, 2020

Ein Instagram-Nutzer will wissen, was der Europa-Park zu einem weiteren Bild sagt, das eine eng gedrängte Schlange vor der Silverstar-Achterbahn zeigt:

«Wie in Innenstädten sind wir auch im Europa-Park darauf angewiesen, dass sich alle an die Abstandsregeln halten», erklärt Sprecherin Corina Zanger. Man habe dazu im gesamten Park über 10.000 gelbe Markierungen verteilt. Zudem wurden etwa 2800 Plakate gedruckt. Alleine vor dem «Silverstar» gebe es demnach um die 80 Hinweise zu den Sicherheitsmaßnahmen.

Ganz zufrieden ist das Management aber auch noch nicht, wie Zanger durchblicken lässt: «In den ersten Öffnungstagen wurde auch an vielen Stellen im Park noch nachjustiert und verbessert. Der Europa-Park hat weiterhin die Zahl der Besucher freiwillig massiv beschränkt.»

Eigentlich ist vorgesehen, dass Gäste möglichst gar nicht in Schlange stehen müssen, sondern per App zum richtigen Zeitpunkt zu den Bahnen gerufen werden. Zur Eröffnung hatte Mitgründer Roland Mack gesagt, man wolle sehen, wie gut die Maßnahmen bei reduzierter Kapazität greifen. Macks Hoffnung war, dass man die Besucherzahlen im Park graduell erhöhen kann.

«Unsere Gäste sind ja in der Regel ganz vernünftige Leute.»

Der Patron des Familienunternehmens gab sich bisher sehr zuversichtlich, was das Schutzkonzept angeht. Man habe das schon sehr früh erarbeitet und sich dabei größere Einschränkungen auferlegt, als die Politik verlangen würde. Zudem ging Mack davon aus, dass die Besucher sich an die Anweisungen halten werden: «Unsere Gäste sind ja in der Regel ganz vernünftige Leute.»

Warum es trotzdem zu Menschenansammlungen kommt und welche Maßnahmen der Park ergreift, um das künftig zu verhindern, ist unklar. Aber es drängt sich die Frage auf, ob Macks Plan, die Besucherzahlen bald wieder hochzufahren, jetzt erstmal ins Wasser fällt.

(L'essentiel/rk)