«The Voice» stellt neuen Jury-​​Rekord auf

«Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was 'The Voice of Germany' ausmacht», lautet das Fazit der Sat.1-Geschäftsführung in einer Mitteilung. «Talent, Gefühl, Spaß, Respekt - vor allem aber die Liebe zur Musik.» Für die kommende Staffel der beliebten Musik-Castingshow, die in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum feiert, hat man auch in der Jury die Karten neu gemischt. Denn noch nie gab es sechs Juroren, die sich auf die Suche nach stimmgewaltigen Talenten machen. Mit einem bekannten «Voice»-Gesicht ist jetzt auch der letzte Sessel prominent besetzt.

«Voice»-Jubiläumsjury ist endlich komplett

Deutschpop-Künstler Mark Forster (37), selbst lang gedientes «Voice»-Mitglied, wird das Jury-Panel auch in der Jubiläumsstaffel anführen. Ihm zur Seite steht der irische Sänger Rae Garvey (47), der durch seinen finnischen Rock-Kollegen Samu Haber (44) Konkurrenz befürchten könnte. Der musikalische Tausendsassa Nico Santos (27), der schon für Schlagerkönigin Helene Fischer (35) komponierte, ist diesmal nicht nur «Comeback Coach», sondern wird in den neuen Shows selbst auf den Buzzer drücken.

heute-at-prod-images.s3.amazonaws.com/2020/4/26/a8dd13a5-6b26-4616-ba9d-302a76f93345.jpeg" class="story_large_image" title="Soul-Sängerin Yvonne Catterfeld komplettiert in diesem Jahr die Jury von "The Voice of Germany". (ProSieben, SAT.1)" />

Ein Wiedersehen gibt es auch mit «Silbermond»-Frontfrau Stefanie Kloß (35), die als eine der ersten neuen Jurymitglieder bestätigt wurde. Die deutsche Soul-Musikerin Yvonne Catterfeld (40) macht die diesjährige «Voice»-Jury komplett. Über die Rückkehr der Sängerin wurde lange spekuliert, jetzt ist ihr neuer Einsatz offiziell bestätigt.

Noch in dieser Woche sollen laut Bild-Zeitung die Aufzeichnungen für die ersten Castingrunden beginnen. Unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln dürfen auch rund 100 Zuschauer im TV-Studio mit dabei sein, wenn sich die prominenten Coaches um die besten Stimmen batteln. Bis die neue Staffel aber über die Bildschirme flimmert, müssen sich die Fans der Show noch bis Herbst gedulden. Erst dann will der Sender «The Voice of Germany» ausstrahlen.

(L'essentiel/red)