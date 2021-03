Elektro-​​Duo Justice droht Justin Bieber mit Klage

Am Freitag hat Popstar Justin Bieber (27) sein sechstes Studioalbum «Justice» veröffentlich – und sich damit gleich Ärger eingehandelt. Schuld daran ist der Schriftzug auf seinem Albumcover, der dem Logo des gleichnamigen Elektro-Duos Justice zum Verwechseln ähnlich sieht: Bei beiden wird das T in «Justice» durch ein Kreuz ersetzt. Ein stilistisches Element, das die französischen Musiker Xavier de Rosnay (38) und Gaspard Augé (41) in der EU markenrechtlich schützen ließen.

Das Rechtsteam von Justice warnt Bieber nun mit einer Abmahnung, die dem «Rolling Stone» vorliegt. «Eure Verwendung des Zeichens ist illegal. Ihr habt keine Erlaubnis von Justice erhalten, die Marke zu verwenden. Darüber hinaus ist die Arbeit von Bieber in keiner Weise mit Justice verbunden und wird von Justice weder unterstützt noch gesponsert. Eine solche Verwendung der Marke ist nicht nur illegal, sondern täuscht und verwirrt auch die Verbraucherinnen und Verbraucher», heißt es darin unter anderem.

On the left, the logo for the French duo "Justice". On the right, @justinbieber logo for his new album "Justice".



The Biebs has been issued a cease and desist over the similarities over the "T" cross. pic.twitter.com/cRoRq5FJ6K