Ringo Starr stellt die Klassiker ins Rampenlicht

Es besteht kein Zweifel, dass sich Ringo Starr auf die Unterstützung seiner Freunde verlassen kann. Mit «With A Little Help From My Friends» schloss der Beatles-Schlagzeuger und seine All-Starr Band den Abend am Mittwoch in der Escher Rockhal vielsagend ab. Obwohl der 77-Jährige im vergangenen Jahr mit «Give More Love» sein 19. Soloalbum veröffentlicht hat, heizte er der Menge vor allem mit Klassikern der Beatles und anderer Bands ein.

Mit jugendlicher Frische nahm Starr zu Beginn des Konzerts Platz auf der Bühne und gab den Song «It Don't Come Easy» aus seiner Soloalbum zum Besten. Danach setzte er sich ans Schlagzeug. «Als ich bei den Beatles war, habe ich sehr viele Songs geschrieben. Aber nur sehr wenige davon wurden aufgenommen», scherzte der Vollblutmusiker, der von 1962 bis 1979 zu den «Fab Four» gehörte. Songs wie «Don't Pass Me By» gehen auf sein Konto und er sang das zeitlosen «Yellow Submarine».

Starr führte durch einen lebhaften Abend und stellte nach und nach seine sechs Begleiter vor. Graham Gouldman stand am Bass, Steve Lukather sorgte für die Gitarrenklänge, Gregg Rolie stand am Keyboard. Die Schlagzeuger Greg Bissonette, Saxophonist Warren Ham sowie Gitarrist Colin Hay komplettierten das «Dreamteam».

(Cédric Botzung/L'essentiel)