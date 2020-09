Joko trauert «Circus Halligalli» nach

In der Sendung seines Ex-Moderationskollegen Klaas Heufer-Umlauf, «Late Night Berlin», gab Joko Winterscheidt – an einen Lügendetektor angeschlossen – bekannt, er würde dem Format «Circus Halligalli» nachtrauern. Die Zusammenarbeit endete damals einvernehmlich, die Show erzielte Traumquoten.

Kaum war Joko in «Late Night Berlin» an den Lügendetektor angeschlossen, stellte Klaas auch schon die unangenehmen Fragen. Darunter befinden sich Fragen wie «Wolltest du Klaas schon mal richtig in die Fresse hauen?» oder «Gab es einen Promi bei JKP7, auf den du überhaupt keinen Bock hattest?»

Doch die traurigste Frage für alle Joko-und-Klaas-Fans kommt direkt zu Beginn: «Lieber Joachim, ganze drei Jahre sind schon ins Land gezogen seit dem Ende von unserer gemeinsamen Show 'Circus HalliGalli'. Joko Winterscheidt, hast du diese Entscheidung jemals bereut?» – die Antwort: «Ja.»

(L'essentiel/tha)