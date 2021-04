Lil Nas X stürmt mit neuem Mega-​​Hit die Charts

Rapper Lil Nas X (21) reitet die Kontroversen-Welle in Richtung Charts – und schafft es erneut ganz an die Spitze. Sein Hit «Montero – Call Me By Your Name» landet auf Platz eins der Billboard-Charts, außerdem auf Platz eins der Spotify «Top 50» in Frankreich, Portugal und den USA.

Nachdem es auf Social Media Kritik aufgrund seines Musikvideos hagelte und ihm nebenbei noch eine Klage von Nike ins Haus flatterte (Nike hat den Rechtsstreit übrigens gewonnen), feiert der junge Rapper seinen Erfolg umso mehr. Auf Twitter schreibt er: «Heute Nacht werde ich so viel Sex haben.»

Derweil ist ihm sehr wohl bewusst, dass seine Hater wegen seines Erfolges vor Wut kochen, doch das macht Nas nur noch stärker: «Ihr habt einem 19-Jährigen, der gerade dem Tiefpunkt seines Lebens entkommen war, gesagt, dass er nie wieder einen Hit landen würde. Ihr habt ihm gesagt, er soll aufhören, solange es noch geht. Er hätte aufgeben können, aber vier Multi-Platin-Songs und zwei Nummer eins Hits später ist er immer noch hier. Danke an mein Team und meine Fans! Ich liebe euch», tweetet der 21-Jährige am Montag.

y’all told a 19 year old who had just escaped the lowest point of his life that he would never have a hit again. you told him to stop while he’s ahead. he could’ve gave up. but 4 multi platinum songs and 2 #1’s later, he’s still here. thank you to my team and my fans! ily ???? https://t.co/cW0UiXjJOk