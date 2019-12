Wo ist eigentlich Jason Derulos Penis hin?

1. Cats ist ein finanzielles Debakel

Das Musical aus den 1980er-Jahren war extrem populär – obwohl es praktisch keine Handlung hat. Die braucht man aber für einen fesselnden Film. Obwohl eine ganze Reihe Topstars wie Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Rebel Wilson und James Corden beim Projekt dabei sind, bleiben die Zuschauer aus.

Am Startwochenende spielte Cats nur 6 Millionen Dollar ein. Und das bei Produktionskosten von knapp 100 Millionen Dollar. Nach Filmstart versandte Universal Pictures eine neue Version «mit verbesserten Effekten» an die Kinos, wie Deadline.com berichtet – eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme.

2. Griff ins Katzenklo

«Künstlerischer Haarball», «fürs Katzenklo», «ein Monster»: Die Filmkritiker haben ihren Spaß mit Verrissen zum Musical-Film. Manche haben ihn sogar zum schlechtesten Film der Dekade erkoren.

Auch beim Publikum kommt Cats schlecht weg. Einige Zuschauer fordern auf Twitter, dass man das Musical ehrlicherweise als Horrorfilm vermarkten müsste.

The worst film of the decade comes in just under the wire — and its name is #CATSMovie. Read Peter Travers' zero-star review https://t.co/A6L1o1dqO7 pic.twitter.com/9aS4hTsaz3— Rolling Stone (@RollingStone) December 19, 2019

3. Wer ist der Neue?

Francesca Hayward ist das Highlight der Musicalverfilmung. Die Ballerina gibt in Cats ihr Filmdebüt. Die 27-Jährige versteht es, sich wie eine Katze zu bewegen, elegant und gelenkig. Damit gibt sie dem Film ein Stück seiner Würde zurück.

Bloß an der Mimik muss die Britin noch feilen: Den Großteil des Films über macht sie dasselbe, unschuldig interessierte Gesicht eines Katzenbabys. Aber ihre Leinwandpräsenz ist vielversprechend. Da kommt noch was!

4. Elba und Derulo unten ohne

Ja, diese Katzen sehen tatsächlich zum Fürchten aus. Sie haben seltsame Ohren und einen Schwanz, der permanent wackelt, aber menschliche Hände. Manche von ihnen tragen Schuhe, andere nicht. Was aber besonders ins Auge sticht, sind die fehlenden Genitalien der Kater.

Idris Elba? Untenrum flach wie eine Flunder. Jason Derulo? Der ist empört, dass ihm im Nachhinein die Beule in der Hose per Computertechnik entfernt wurde, wie er im Interview mit SiriusXM sagt. Dabei war es ausgerechnet der Sänger, der mit einem Bild von sich in engen Boxershorts, in denen sich ein riesiger Penis abzeichnete, die Werbetrommel auf Insta gerührt hatte.

5. Was sagt Derulo zum Penis-Skandal?

Als wir den 30-jährigen Sänger zum Interview in Berlin treffen und auf das Bild ansprechen, das von Insta entfernt wurde, gibt er zu, dass er sich unfair behandelt fühlt.

Denn: Auf dem viel diskutierten Bild waren seine intimsten Körperstellen bedeckt. «Aber ich nehme das nicht so ernst. Es ist doch nur Instagram. Ich will hier keinen Protest starten und fordern, dass ich in Unterwäsche gesehen werden muss.»

Cats läuft jetzt im Kino. Miau!

(L'essentiel/cat)