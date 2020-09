Dieter Bohlen hat die Nase voll von Helene Fischer

Trotz so viel Schlager-Power in der «DSDS»-Jury, hat sich Dieter Bohlen jetzt gegen den Schlager gestellt. In der vergangenen Zeit äußerte sich das ehemalige «Modern Talking»-Mitglied Dieter Bohlen immer mal wieder negativ gegenüber Schlagermusik. «Wir brauchen keine neue Helene Fischer! Wir brauchen neue Einflüsse», so Bohlen.

Der ehemalige Duett-Partner von Thomas Anders will dieses Jahr keinen Schlagersänger als «DSDS»-Gewinner 2021 sehen. Damit nicht genug. Einen Seitenhieb gegen Helene Fischer konnte sich Dieter Bohlen nicht verkneifen. Bohlen sieht keinen Platz für dieses Genre in der kommenden Staffel von «DSDS» und fordert die Kandidaten auf, sich dieses Jahr wieder mehr auf englischsprachige Musik zu konzentrieren. «Mit deutscher Musik kann man kaum noch interessante Copyrights ins Ausland verkaufen», erklärte der geschäftstüchtige Diplom-Kaufmann in einer Pressekonferenz.

(L'essentiel/tha)