Gibt es dieses Jahr ein neues Album von Adele?

Die 30-Jährige gab erst vor wenigen Tagen die überraschende Trennung von ihrem Ehemann Simon Konecki bekannt. Da ihre letzten Alben während oder nach einer schweren Zeit entstanden sind, glauben ihre Fans, dass sie demnächst wieder im Tonstudio stehen wird. Mit dieser Vermutung sollen sie sogar recht haben.

«Adele schreibt und arbeitet seit einiger Zeit an neuem Material», enthüllte ein Insider gegenüber der britischen Boulevardzeitung Mirror. Die Sängerin habe sich sogar schon mit ihrem Label zusammengesetzt, um über den aktuellen Stand zu reden. Auch Produzenten seien bereits dazu geholt worden: «Sie hoffen, dass das Album bis Weihnachten veröffentlicht wird», so der Insider weiter. Außerdem wurde die blonde Britin letzten Monat dabei beobachtet, wie sie in New York City ein Tonstudio betrat.

Bereits seitdem gibt es Spekulationen um ein neues Album. Im Januar 2011, wenige Monate nachdem ihre Beziehung mit dem Fotografen Alex Sturrock ein Ende genommen hatte, erschien ihre Erfolgsplatte «21». Vier Jahre später folgte das aktuell letzte Album «25». Dieses wurde mit einem Grammy ausgezeichnet.

Obwohl Adele und Simon zu dieser Zeit schon zusammen waren, soll es kurz vor der Veröffentlichung der Platte zwischen den beiden gekriselt haben. Gerüchten zufolge sollen sie sogar vorübergehend getrennt gewesen sein.

(L'essentiel/baf /bang)