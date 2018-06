Hundeausstellung erhält keine Genehmigung

Die Behörden mussten während der letzten Ausgaben der Internationalen Hundeausstellung, die regelmäßig auf der Luxexpo The Box organisiert wurde, mehrmals eingreifen. So wurden im vergangenen April zahlreiche Kontrollen durchgeführt und zwei Hunde beschlagnahmt. Im September 2017 hat die Polizei sieben Hunde gerettet, die in einem Transporter ohne Wasser und Nahrung festgehalten wurden. Ihr Besitzer wurde mit einer Geldstrafe von 3000 Euro belegt.

Angesichts all dieser Ereignisse wurde beschlossen, «der Union cynologique luxembourgeoise kurzfristig keine Genehmigung zu erteilen, eine neue Ausstellung zu organisieren», so die Regierung in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Erklärung. Der Veranstalter muss «ein Konzept vorlegen, das alle Tiergesundheits- und Tierschutzbedingungen erfüllt», damit die Hundeausstellung im Jahr 2019 so reibungslos wie möglich verläuft.

Darüber hinaus wird es im Zuge des neuen Tierschutzgesetzes verboten sein, Hunden Ohren und Schwanz zu entfernen und diese auszustellen, beschloss das für diese Fragen zuständige Landwirtschaftsministerium.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)