Netflix setzt Erfolgsserie «Sabrina» ab

Das wird vielen Fans nicht gefallen: «Chilling Adventures of Sabrina» mit Kiernan Shipka («Mad Men»), eine der beliebtesten Serien auf Netflix, wird eingestellt. Eine letzte vierte Staffel mit acht Folgen wird es noch geben, danach ist Schluss. Das gab der Streamingdienst in einem offiziellen Statement auf Twitter bekannt.

Wann die neuen Episoden zu sehen sein werden, ist nicht bekannt – voraussichtlich im Oktober 2020.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ