«Jeder im Camp wird regelmäßig getestet»

Elefanten und Löwen statt Kängurus und Wallabys: Das Dschungelcamp findet 2022 nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika statt. Die zwölf teilnehmenden Promis – darunter sind nebst Harald Glööckler (56), Schauspielerin Anouschka Renzi (57) und Lucas Cordalis (54) auch so einige Reality-Sternchen – werden sich also an der Flora und Fauna Afrikas erproben müssen.

Gegenüber 20 Minuten versichert RTL-Mediensprecher Frank Rendez: «Schatzsuche, Dschungelprüfung, Nachtwache am Lagerfeuer – was die Promis tagsüber tun, bleibt auch am neuen Standort gleich.» Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird es aber dennoch eine Veränderung geben: «Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden die Show dieses Jahr im Dunkeln aus dem Baumhaus moderieren.» Die Moderation wird jeweils live übertragen und «bei einer Zeitverschiebung von nur einer Stunde ist es auch in Südafrika um 22 Uhr dunkel.»

Promis sind in Quarantäne

Die Pandemie bringt weitere Änderungen mit sich: «Alle Promis sind vor der Einreise mittels PCR-Test negativ getestet worden», so Rendez. Zudem gilt für Einreisende aus Deutschland in Südafrika eine Quarantänepflicht: «Die Promis begeben sich vor dem gemeinsamen Einzug ins Dschungelcamp in die vorgeschriebene Quarantäne.»

Auch im Camp werden Gesundheitsvorkehrungen getroffen: «Das komplette Dschungelcamp-Team aus Deutschland sowie auch die gesamte südafrikanische Crew wird vor Ort in einer Bubble leben und arbeiten», so Rendez. Er führt aus: «Jede Person, die das Produktionsgelände betritt, wird regelmäßig getestet. Die Beteiligten müssen sich alle fünf Tage einem PCR-Test unterziehen. Zusätzlich werden regelmäßig Antigen-Tests durchgeführt.»

«Die gesamte Crew ist geimpft»

Auch die Impfung soll die Beteiligten schützen: «Die gesamte Dschungelcamp-Crew ist doppelt geimpft, der Großteil ist auch geboostert», so Rendez. Ob das bei den Promis auch so ist, darf der Sender aus Datenschutz-Gründen nicht mitteilen. Generell gilt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings keine Impfpflicht.

Das RTL zeigt sich dennoch zuversichtlich: «Durch den engen Austausch mit Expertinnen und Experten sind wir bestmöglich auf alle unerwarteten Entwicklungen oder Corona-Fälle vorbereitet», so Rendez. Nachdem die Produktion auch dieses Jahr vorerst auf der Kippe stand, überwiege nun die Vorfreude: «Nach einem Jahr Pause sind alle Beteiligten froh und dankbar, 2022 wieder in einer sensationellen Naturkulisse das Dschungelcamp produzieren zu dürfen.»

Jasmin Herren ersetzt Christin Okpara

Gut eine Woche vor Staffelstart wurde die prominente Besetzung noch einmal geändert. Eigentlich sollte Ex-«Are You The One?»-Kandidatin Christin Okpara (25) ins Dschungelcamp einziehen. Doch: «Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr geklärt werden konnten. Sie wird deshalb nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen», so der Sender.

Ersetzt wird die Kandidatin durch Jasmin Herren (43), die Witwe von Entertainer Willi Herren. Die Sängerin ist offenbar als Ersatzkandidatin mit nach Südafrika gereist und dürfte sich nun über ihren bevorstehenden Einzug ins Dschungelcamp freuen.

