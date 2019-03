Rocker währen womöglich länger als Rapper

Artikel per Mail weiterempfehlen

Foals steuern mit ihrem fünften Album auf Platz eins der britischen Albumcharts: Nach offiziellen Mid-Week-Zahlen rangiert die Band aus Oxford damit knapp vor Pop-Newcomerin Sigrid und Comeback-Star Dido.

Die Band rief am Mittwoch Fans über Social Media zur Unterstützung im Sturm auf den Hitparaden-Thron auf.

Es wäre der erste Spitzenplatz für ein Foals-Album im eigenen Land. Und es wäre eine zweite Überraschungsmeldung – nur eine Woche nachdem Hozier sein Album «Wasteland, Baby!» auf Rang eins der US-Albumcharts platzierte.

Hip-Hop geht oft in die Breite, Rock vermehrt in die Tiefe

Überraschend sind diese News, weil heute nur selten jemand der Hip-Hop-Hoheit Paroli bietet. Nachdem Nielsen Music das Genre fürs Jahr 2017 erstmals als beliebtestes im tonangebenden US-Markt bestätigte, stammten auch 2018 17 der 25 meistgestreamten Songs von Rap-Acts.

Ein Erfolgsfaktor ist das breite und stete Angebot, mit dem viele Rap-Stars inzwischen Streaming-Plattformen fluten. Billboard erkannte in seiner Analyse allerdings bereits den Gegentrend: Mit «wenigen, aber durchschlagenden Songs» zählte nämlich auch die US-Rockband Imagine Dragons zu den erfolgreichsten Streaming-Acts 2018.

Qualität statt Quantität – es passt zu den aktuellen News

«Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1» ist das erste Album, das Foals selber produziert haben. Hoziers Erfolg basiert seit jeher auf «hand- und hausgemachter Musik», wie er selbst sagt. Beide Acts ließen sich für ihre neuen Alben mehrere Jahre Zeit. Auch Authentizität zahlt sich eben aus.

