«Was etwas verboten ist, wollen wir noch viel mehr»

Wie es in seinem Inneren aussieht, darüber spricht der 39-Jährige in der Regel eher selten. Umso mehr überraschen jetzt die erstaunlich offenen Worte zum Jahresende, die offenbaren was er gerade am meisten vermisst.

«Reisen bedeutet Freiheit und meine Generation musste sich mit dem Thema Reiseeinschränkungen oder gar Verzicht noch nie zuvor beschäftigen», sagt Silbereisen im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das sollte uns alle demütig machen.»

Es habe bei ihm schon oft Jahre gegeben, in denen er nicht groß verreist sei und dennoch kein Fernweh gehabt habe. Aber 2020 war das anders. «Ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und könnte jetzt lange philosophieren», erzählt der Ex von Helene Fischer.

«... dann will man es noch viel mehr»

Die Erklärung sei aber einfach. «Erstens: Ich hatte noch nie so viel freie Zeit. Keine Tournee, keine Konzerte, Galas und so weiter. Und zweitens: Wenn etwas nur eingeschränkt möglich oder sogar verboten ist, wollen wir es noch viel mehr.»

Am Stefani- und Neujahrstag kann Silbereisen zumindest ein wenig seiner Reiseleidenschaft frönen. Als «Traumschiff»-Kapitän Max Parger geht's für den 39-Jährigen wieder auf hohe See.

(L'essentiel/dob)