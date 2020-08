Mega-​​Panne bei Raab-​​Show

Es soll die Show des Jahres werden. Vor allem, weil Mastermind Stefan Raab seine Finger im Spiel hat. Und kein geringerer als Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst den ESC gewonnen hat, wird die Sendung moderieren. Am Dienstag begann dann auch schon die erste Aufzeichnung. Und da ging so alles schief, was schief gehen kann.

Das Konzept der Show: Die Jury, bestehend aus Karolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan, sieht einen Kandidaten, der unter einer schalldichten Kuppel singt. Die Betonung liegt dabei auf «sieht»! Sie hören nämlich keinen Ton. Die Juroren müssen dann entscheiden, ob der Teilnehmer das Potenzial zu einem Star hat oder nicht. Wenn das Rateteam entschieden hat, geht die Kuppel hoch und alle hören die Stimme des Kandidaten. So die Theorie.

Show abgebrochen - alle müssen Heim

Bei der ersten Aufzeichnung klappte das aber so gar nicht, wie Bild berichtet. Nachdem die Jury ihren Tipp abgegeben hat, blieb die Kuppel einfach unten. Es blieb still. Mehrmals wiederholte man den Vorgang. Jedes Mal streikte die Technik. Kurz vor 22 Uhr beendete das Produktions-Team dann den Spaß. Die Show musste abgebrochen werden. Und damit mussten auch die 120 Zuschauer das Studio verlassen.

Das Publikum zeigt sich nun ziemlich enttäuscht und hofft, dass es zu Nachholterminen kommt. Im Herbst soll die Show dann ausgestrahlt werden - sofern die Kuppel nicht schon wieder streikt.

(L'essentiel/slo)