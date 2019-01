Das ist der Psycho-​​Test für die Dschungel-​​Camper

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Freitag reisen wir fernsehtechnisch nach Australien. Das RTL-Dschungelcamp öffnet wieder für zwölf Promis seine Pforten und erfreut uns (hoffentlich) zwei Wochen lang in bester Trash-Manier.

Damit es nicht zu schnell zum Lagerkoller kommt und es im australischen Busch auch so richtig eskaliert, braucht es die passenden Kandidaten. Aus diesem Grund schicken die Produzenten von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» die am besten geeigneten Z-Promis vor ihrem Einzug in den Urwald zum Psychologen.

Keine ärztliche Schweigepflicht

Wie «Bild» berichtet, müssen die Bewohner einen Persönlichkeitstest über sich ergehen lassen. 140 Aussagen sollen die Prominenten kommentieren – in vier Abstufungen von «Trifft gar nicht zu» bis «Trifft ausgesprochen zu».

Die Ergebnisse fallen laut der deutschen Zeitung nicht unter die ärztliche Schweigepflicht. Stattdessen bekommen die Produzenten dank dem Test einen Einblick in die Psyche der einzelnen Kandidaten und könnten – natürlich nur, wenn sie wollen – sogar die Camp-Zügel in die Hand nehmen.

Eine kleine Kostprobe des Tests hat die «Bild» bereits veröffentlicht. Hier sind 15 der 140 Aussagen des Dschungel-Persönlichkeitstests:

1. Ich habe schon öfter Eingebungen gehabt.

2. Ich bin in meinem Leben oft ungerecht behandelt worden.

3. Ich glaube, dass Strahlungen das Denken und Fühlen der Menschen beeinflussen.

4. Es gibt viele Leute, die mit der unschuldigsten Miene andere Menschen hintergehen.

5. Der Gedanke, eine berühmte Persönlichkeit zu sein, reizt mich.

6. Es ergibt mehr Sinn, Leid zu lindern, als mein persönliches Glück zu suchen.

7. Wenn Vernunft und Erfahrung nicht weiterhelfen, gibt es immer noch eine innere Stimme, die mir sagt, was zu tun ist.

8. Ich fühle mich oft unzulänglich und wertlos.

9. Es gibt übernatürliche Kräfte.

10. Ich habe schon einmal den Impuls gespürt, mich zu verletzen.

11. Ich spüre oft eine innere Leere.

12. Ich spüre die Bedürfnisse anderer oft eher, als sie sie selbst bemerken.

13. Meine Selbstachtung kann abrupt zwischen sehr positiven und sehr negativen Empfindungen wechseln.

14. Viele Menschen mögen mich sehr, weil ich überall Sonnenschein verbreite.

15. Es gibt viele Dinge, die man mit dem Verstand nicht erklären kann.

