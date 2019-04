Sechs GoT-​​Throne sind auf der Welt versteckt

Die achte Staffel läuft und (mehr oder weniger) die ganze Welt fiebert dem Ende von Game of Thrones entgegen – und vor allem der Frage: Wer wird denn nun den Eisernen Thron besteigen und über die Sieben Königslande herrschen? Derzeit hockt ja Cercei drauf. Die bekommt aber harte Konkurrenz, doch nicht nur von Jon Snow und Daenerys Targaryen.

Die Macher der Erfolgsserie von HBO haben insgesamt sechs Nachbildungen des Iron Thrones gebaut und auf der ganzen Welt versteckt. Über eine Homepage konnten sich Fans Hinweise geben lassen, wo sich die machtvollen Sitzmöglichkeiten befinden. Diejenigen, die sie als erste aufspürten und sich draufsetzten, wurden logischerweise zum König.

Mit der Schnitzeljagd wollten die Macher zur Blutspende an das Rote Kreuz aufrufen.

Der Throne of the Forest wurde entdeckt im Puzzlewood in England:

Ein weiterer – der Throne of North – stand passenderweise in Schweden.

Der Throne of Joy wurde in Spanien vor der Castillo de Atienza gefunden.

Am Strand von Morro Branca (Brasilien) entdeckten Fans den Throne of Valyria.

Der Throne of Ice hat sich in Kanada befunden.

If you're looking for the #ThroneofIce, it's been found: First by Kevin and Birgit Sharman of Tumbler Ridge, and soon after by @Kane_North! Congrats, guys! https://t.co/URxAQ5Gw6W — Rosa Saba (@RosaJSaba) 26 mars 2019

Schließlich befand sich der Throne of the Crypt im Fort Totten in New York City:

Mit soviel Konkurrenz hatte Cercei wohl nicht gerechnet.

via GIPHY

(L'essentiel)