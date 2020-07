Hier ist Superman erstmals in seinem schwarzen Anzug

Dieses Wochenende steigt der von Fans organisierte Online-Event Justice Con, dessen einziges Thema «Zack Snyder’s Justice League» (und ein bisschen Charity) ist. Im Zuge der virtuellen Messe, die parallel zur Online-Ausgabe der diesjährigen San Diego Comic-Con stattfindet, werden wie bei ebendieser diverse Panels abgehalten.

In der Nacht auf Sonntag stand eines mit Filmemacher Zack Snyder (54) an, der irgendwann zwischen Anfang und Mitte 2021 seine ursprüngliche Vision des DC-Superhelden-Gipfeltreffens «Justice League» – die er nicht umsetzen konnte, da er sich nach dem Suizid seiner Tochter vom Projekt zurückzog – auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlichen wird.

Die Szene mit dem schwarzen Suit ist bereits bekannt

Der US-Regisseur präsentierte im Rahmen seines Panels knapp 20 Sekunden aus «Zack Snyder’s Justice League», in denen Superman (Henry Cavill) zum ersten Mal überhaupt (in Bewegtbild) im schwarzen Suit steckt, nachdem er von den Toten zurückgeholt wurde. Die Idee des schwarzen Anzugs bestand schon bei der Kinofassung von «Justice League», schaffte es aber nicht in die fertige Version.

Auffällig: Die Szene (ganz oben im Video!) ist eigentlich schon bekannt – zwar nicht aus dem Kino, aber als Deleted Scene auf der Blu-ray. Darin trug Superman allerdings seinen klassischen blau-roten Suit. Fans debattieren nun auf Social Media, ob Snyder die Szene mit dem Original-Anzug gedreht hat und diesen später digital einfärben wollte (wenn Warner Bros. die Zustimmung gegeben hätte) oder es umgekehrt abgelaufen ist und Snyder sie nun ohne Farbkorrektur zeigen darf. Ein offizielles Statement zu dieser Frage steht noch aus.

Der erste richtige Teaser-Trailer zum Snyder-Cut von «Justice League» wird während des Online-Events DC Fandome am 22. August gezeigt.

(L'essentiel/Schimun Krausz)