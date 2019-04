Letzte Episode von GoT ist am gefährlichsten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die achte und letzte Staffel von «Game of Thrones» ist angelaufen. Wer es einfach nicht abwarten kann und vielleicht sogar gratis schauen möchte, greift höchstwahrscheinlich auf Streaming-Websites zurück oder lädt Torrents herunter.

Auf gängigen Suchmaschinen oder in Foren wie Reddit wird man schnell fündig. Nur: Wer auf solche Links eingeht, läuft Gefahr, Opfer einer Cyberattacke zu werden. Wie ein Sprecher des Datenschutzunternehmens Comparitech gegenüber Independet.co.uk erwähnt, sind bei GoT vor allem die erste sowie die letzte Episode einer Staffel am gefährlichsten.

Risiko eindämmen und abwehren

Die Sicherheitsanalytiker warnten auch davor, dass bei dubiosen Streaming- oder Download-Plattformen immer auch Viren oder bösartige Dateien im Hintergrund mit heruntergeladen werden können.

Diese Schadsoftware kann im Anschluss persönliche Daten wie etwa Kreditkartendetails, Adressen und so weiter sammeln. Um ein solches Risko einzudämmen, solle man Antivirenscanner oder Adblocker nutzen.

