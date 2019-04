«Head Full of Honey» floppt an den Kinokassen

Til Schweiger (55) muss eine herbe Niederlage hinnehmen: Sein neuester Film «Head Full of Honey», die Hollywood-Umsetzung seines 2014er Hits «Honig im Kopf», floppt kolossal. Der Film lockte gemäß Filmstarts.de am zweiten Wochenende in Deutschland nur 155 Zuschauer in die Kinos. Insgesamt sahen etwas über 6000 Menschen den Film.

Zuvor fiel die Tragikomödie auch in den USA durch, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum. Und das alles trotz namhafter US-Hauptdarsteller wie Nick Nolte. In den Vereinigten Staaten spielte der Film laut Boxofficemojo.com gerade mal 12.000 Dollar ein.

(L'essentiel)