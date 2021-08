Hollywood-​​Youngsters, die groß rauskommen

Lashana Lynch

Das musst du über sie wissen: Lashana (33) wurde in London geboren, wo sie auch die Filmschule besuchte. Ihre Wurzeln liegen in Jamaica. Die Trips auf die Insel dokumentiert sie regelmäßig für ihre Insta-Followerinnen und -Follower. 2012 war sie in «Fast Girls» erstmals im Kino zu sehen.

Wird so richtig berühmt mit: ihrer Rolle als temporäre 007 im neuen Bond-Abenteuer «No Time to Die». Eigentlich hätte ihre große Stunde schon längst schlagen müssen. Aber weil der Film eineinhalb Jahre verspätet ins Kino kommt, muss auch Lashana so lange warten, bis sie ein internationaler Star wird.

Fun Fact: Lashana sprach für Rollen in «Black Panther» und «Spiderman: Homecoming» vor, aber sie wurde beide Male abgelehnt. Bei «Captain Marvel» klappte es 2019 dann, wo sie als Pilotin Maria Rambeau in einer Nebenrolle zu sehen war.

Austin Butler

Das musst du über ihn wissen: 2005 meldete sich der 29-Jährige bei einer Agentur für Statistinnen und Statisten an. Weil ihm die Arbeit vor der Kamera so gut gefiel, begann er, Schauspielunterricht zu nehmen. Danach war er in vielen Teenie-Serien zu sehen, u.a. «Hannah Montana», «iCarly» und «Zoey 101». 2019 besetzte ihn Quentin Tarantino (58) in «Once Upon a Time in Hollywood» in einer ernsthaften Rolle, die Eindruck machte.

Wird so richtig berühmt mit: der Rolle des jungen Elvis Presley in einem noch namenlosen Biopic über einen der berühmtesten Sänger aller Zeiten. Beim Film von Kultregisseur Baz Lurman (58, »Romeo and Juliet», «The Great Gatsby») sind auch Tom Hanks (64) und «Stranger Things»-Star Dacre Montgomery (26) dabei. Der Film soll 2022 ins Kino kommen.

Fun Fact: Hobbymusiker Austin sammelt Gitarren und war von 2011 bis 2020 mit «High School Musical»-Star Vanessa Hudgens (32) zusammen.

McKenna Grace

Das musst du über sie wissen: Die 14-Jährige steht schon seit acht Jahren vor der Kamera. Oft als die jüngere Version von etablierten Hollywoodstars. Zum Beispiel Superheldin Captain Marvel als Kind (verkörpert von Brie Larson, 31) oder Tonya Harding im Biopic «I Tonya» (verkörpert von Margot Robbie, 30). In «Gifted» spielte sie 2017 an der Seite von Chris Evans (40) eine Hochbegabte und heimste sogleich Preise dafür ein.

Wird so richtig berühmt mit: dem Reboot von Ghostbusters, «Ghostbuster: Legacy», das im November ins Kino kommt. Darin spielt sie Phoebe, die Enkelin von Original-Ghostbuster Dr. Egon Spengler, die bei einem Neustart mit ihrer Familie in einem Kaff in Oklahoma auf seltsame Vorkommnisse stößt.

Fun Fact: McKenna ist Vegetarierin und setzt sich für Tierschutz ein. Sie war bereits in diversen Kampagnen zu sehen, unter anderem in einer, die Menschen daran erinnern soll, ihre Hunde nicht in heißen Autos zurückzulassen.

Harris Dickinson

Das musst du über ihn wissen: Der 25-jährige Brite ist ein echtes Allround-Talent. Er schauspielert nicht nur, sondern schreibt und führt Regie bei seinen eigenen Kurzfilmen. 2017 sorgte er im Indie-Film «Beach Rats» als junger Homosexueller für Furore, wurde von der Kritik gefeiert. 2019 startete er im Mainstream-Kino als Prinz Philip in «Maleficent: Mistress of Evil» durch.

Wird so richtig berühmt mit: dem Prequel zur Kingsmen-Franchise, «The King’s Man». Der historische Actionfilm wird die Ursprünge der geheimen Spionageorganisation Kingsmen erforschen und sich auf eines ihrer ersten Mitglieder konzentrieren. Filmstart ist im Dezember.

Fun Fact: Während seiner Schauspielausbildung überkamen ihn so große Zweifel am Beruf, dass er sich beinahe für eine Karriere beim Militär entschied. Sein Lehrer konnte ihn aber überreden, doch weiterzumachen.

Emma Mackey

Das musst du über sie wissen: Fans der Netflix-Serie «Sex Education» kennen sie schon. Aber im Kino ist die 25-Jährige noch nicht präsent. Das ändert sich gerade. Die Halb-Britin zog mit 17 von Frankreich nach England, um dort Literatur zu studieren. Und wurde nach ihrem Abschluss prompt für die Schauspielerei entdeckt.

Wird so richtig berühmt mit: ihrem ersten Kinofilm, «Death on the Nile». Der Film von Kenneth Branagh (60, »Cinderella», «Murder on the Orient Express») ist zwar vollgespickt mit Stars wie Gal Gadot (36) und Armie Hammer (34), aber Emma stiehlt ihnen schon fast die Show und wird auch im Trailer groß gefeatured. Der Film startet im Februar 2022 in den Kinos.

Fun Fact: Emma Mackey wurde am Anfang ihrer Karriere oft mir Margot Robbie (30) verwechselt. Was sicherlich kein Schaden ist.

