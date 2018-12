Dieses Trans-​​Model disst Victoria's Secret

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ed Razek, Chief Marketing Officer der Firma «L Brands», zu der unter anderem das weltbekannte Lingerie-Label «Victoria's Secret» gehört, gab in einem kontroversen Interview mit der Vogue an, nicht an transidenten und Plus-Size-Mannequins als Werbeträger für die Marke interessiert zu sein.

«Nein. Nein, nein, ich denke nicht, dass wir das machen sollten. Warum nicht? Weil die Show eine Fantasie ist. Sie ist ein 42-minütiges Unterhaltungsangebot.» Seine Begründung war, dass es wenig Interesse gebe, Modelle mit verschiedenen Körpertypen für die Show der Marke einzustellen.

Lebe deine eigene Fantasie!

Youtuberin Nikita Dragun, selbst als Trans-Model tätig, reagierte kurzerhand auf diese Aussagen, indem sie ihre eigene Version eines «Victoria's Secret»-Werbevideos machte. Der Clip zeigt Dragun in weißen Dessous und aufreizenden Posen mit einem riesigen Paar weißer Engelsflügel, die stark an das Markenzeichen des berühmten Wäscheherstellers erinnern.

«Liebes Victoria's Secret! Du hast gesagt, dass Trans-Frauen die Fantasie nicht verkaufen können, die du gerne rüberbringen würdest. Ich stehe nun hier als Trans-Frau, die dir genau diese Fantasie verkauft», schrieb Dragun unter das Video, das sie auf Instagram postete. «Jeder Mensch ist wunderschön und einzigartig. Nimm diese Unterschiede an. Steh zu dem, was du bist! Lebe deine eigene Fantasie und lass dir von niemandem etwas anderes sagen.»

Trans- und Fett-Phobie nervt

Draguns Reaktions-Clip wurde innerhalb von zwei Tagen fast 4,3 Millionen Mal aufgerufen (und damit öfter, als das Original-Video) und mit überwältigender Mehrheit positiv aufgenommen. Die transidente Video-Bloggerin bedankte sich überschwänglich für den Support und betonte, dass es ihr bei der Aktion nicht um Rache, sondern um Inklusion ging:

«Es kann mir wirklich egal sein, wen Victoria's Secret für ihre Modenschau gebucht hat. Ich verstehe, dass das ihre Marke ist und damit auch ihre Modenschau», erklärte Dragun in ihrer Instagram Story. «Für mich ist das Problem einfach die Tatsache, dass diskriminierende Kommentare gegenüber Trans-Frauen und fülligeren Frauen abgegeben wurden. Auch wir können Fantasien verkaufen. Das war für mich der nervige Teil.»

