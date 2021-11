Harry-​​Potter-​​Stars feiern 20. Jahrestag

20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Films der Harry-Potter-Reihe, «Harry Potter und der Stein der Weisen», schauen die beteiligten Stars in einer Retrospektive auf den Fantasy-Kult zurück. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Regisseur Chris Columbus und weitere Stars der achtteiligen Reihe wollten das Jubiläum mit der Spezialsendung «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» feiern, teilte der US-Streamingdienst HBO Max am Dienstag mit.

Der Rückblick mit Interviews, Talkrunden und Szenen von den Dreharbeiten soll am 1. Januar Premiere feiern. Mit dabei sind unter anderem auch Schauspielgrößen wie Helena Bonham Carter, Imelda Staunton, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes und Gary Oldman.

Der erste Harry-Potter-Film um den berühmten Zauberschüler, nach den Romanen der britischen Schriftstellerin J.K. Rowling, feierte im November 2001 in London seine Weltpremiere. Der damals zwölfjährige Daniel Radcliffe spielte die Titelrolle, neben Emma Watson als Hermine Granger und Rupert Grint als Ron Weasley.

(L'essentiel/dpa)