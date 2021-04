«Eine Welt ohne Frauen wäre grauenvoll»

Als Frau, die selber von so vielen wundervollen Frauen umgeben ist, ist die Vorstellung einer Welt ohne uns grauenvoll. Gerade das letzte Jahr hat ja gezeigt, wie wertvoll wir sind; Länder, die von Frauen regiert werden, haben in Sachen Krisenmanagement deutlich besser abgeschnitten. In meinen Augen macht der Mix und die Vielfalt aller Menschen unsere Welt überhaupt so schön. Würden alle Frauen wegfallen, fehlte ein beachtlicher Teil davon.

Ich fand seinen Ansatz wahnsinnig spannend. Einerseits ist es eine Geschichte zweier junger Menschen, die vor einer Gefahr flüchten, gleichzeitig spielen Themen wie Genderpolitik und Kolonialisierung rein. Am Ende gehts aber um Vertrauen und darum das Beste aus einer extrem schwierigen Situation zu machen – dieses Hoffnungsvolle mochte ich.

Es ist nicht so, dass ich mir meine Rollen nach Genre aussuche, aber ohne Rey hätte ich all diese Möglichkeiten nie gekriegt. Wenn man die beiden vergleicht, sind sie sehr unterschiedlich: Rey hat diese wahnsinnige Macht, Viola landet wortwörtlich auf einem neuen Planeten, hat keinen Plan und ist völlig verängstigt. Aber sie stellt sich der Angst und kämpft.

Ja, aber genauso wichtig finde ich es, dass wir Frauen sehen, die straucheln und auf Hilfe angewiesen sind. Denn die Realität ist doch, dass wir in einer Welt leben, in der Hilfe notwendig ist. Was ich wirklich großartig finde ist, dass wir in eine Ära eintreten, in der ganz verschiedene Menschen und Situationen Repräsentation finden.

Oh Gott – Horror!

Die Pilzsuppe, die ich vor dem Interview nicht fertig essen konnte. Meine Gedanken sind oft relativ primitiv – wo kriege ich meine nächste Mahlzeit her? Nichts wofür ich mich schämen würde.

(L'essentiel/Melanie Biedermann)