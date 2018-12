GoT-​​Star plaudert Details zur finalen Staffel aus

Die finale achte Staffel wird von den Fans von «Game of Thrones» sehnlichst erwartet. Bereits vor einigen Wochen wurde enthüllt, dass es am Ende der Serie die größte zusammenhängende Schlachtszene geben wird, die es je im Fernsehen oder Kino zu sehen gab.

55 Drehtage soll das Filmteam in Match und Schnee verbracht haben, um den finalen Kampf zwischen den Menschen und der Armee an Untoten aufzunehmen. Über weitere Details hüllten sich die Macher aber in Schweigen. Im Gegensatz zu Schauspieler Vladimir Furdik, der in GoT als Nachtkönig den Anführer der Untoten verkörpert.

Laut Filmfutter.com verriet der 48-Jährige auf einer Comic Con in Ungarn nämlich: «In der dritten Folge der letzten Staffel gibt es eine Schlacht, die die Macher zu einem historischen Moment der Fernsehgeschichte machen wollten. Fast die gesamte Episode wird von der Schlacht handeln, sie wird etwa eine Stunde dauern». Danach gebe es nur noch drei Episoden, um den Sieger, der auf den eisernen Thron steigt und die Regentschaft über die «Sieben Königslande» übernimmt, zu porträtieren.

(L'essentiel)