«Sofia Loren» läuft im Pelzmantel auf

Kaum ein Filmprojekt wird derzeit von so vielen Paparazzi begleitet, wie «House of Gucci». Kein Wunder, schließlich ist der Cast von Regisseur Ridley Scott hochkarätig besetzt: Mit dabei sind Al Pacino, Jared Leto und Jeremy Irons. Die Verfilmung der Ermordung des 1995 verstorbenen Modezaren Maurizio Gucci läuft mit Lady Gaga derweil auf Hochtouren und die vielen Fotos von den Sets in Rom, Mailand und am Comer See, lassen erahnen, dass uns das modische 90er Revival noch lange begleiten wird.

Pelz wohin das Auge reicht

Mădălina Ghenea darf sich wohl über den bestmöglichen Kick-Off ihrer internationalen Film-Karriere freuen. Die Rumänin, die früher für Modeketten, wie New Yorker oder Quelle, Model war, ist neben den Hollywood-Superstars die Newcomerin. In «House of Gucci» spielt sie keine geringere als Italo-Ikone Sofia Loren und sieht ihr verblüffend ähnlich. Für Mădălina Ghenea ist Hollywood-Fame allerdings nicht allzu neu: 2011 bandelte sie mit Leonardo DiCaprio an, 2013 datete sie «300»-Star Gerard Butler und 2016 hatte sie eine Mini-Rolle in Ben Stillers «Zoolander 2».

Für Tierschützer wird der Film wohl kein Grund für cineastische Freude: Auf den Set-Fotos sind zahlreiche Pelzmäntel zu sehen. Ob diese echt oder aus hochwertigem Webpelz sind, ist nicht bekannt. In den weiteren «Nebenrollen» sind opulente Volumenfrisuren im «Drei Wetter Taft»-Look, dicker Lidschatten sowie Strumpfhosen mit Perleffekt oder Blazer á la Lady Di zu sehen.

Auch Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, bringt Italo-Flair in das Filmprojekt. Sie wurde bereits im Hochzeitskleid erspäht, das mit langem Schleier und viel Spitze ausgestattet ist.

