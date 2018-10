Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Eat It-Festival in den Rotondes

Das «eat it. Luxemburg Street Food Festival» in den Rotondes will einmal mehr unter Beweis stellen, dass Food-Trucks mehr können als nur Burger und Pizza. Zur 7. Auflage haben die Veranstalter eine strenge Auswahl unter 70 Bewerbern vorgenommen, 17 rollende Essensbuden blieben schließlich übrig. Dieses Jahr legt das Festival den Schwerpunkt auf vegane Kost. In jedem Food-Truck wird eine vegane oder vegetarische Alternative auf der Menükarte stehen. Außerdem gibt sich das Festival umweltfreundlich, da die Speisen in ausschließlich biologisch abbaubarem Verpackungen serviert werden.

Roller-Derby in der Rockhal

Am Sonntag um 14 Uhr kommt es in der Rockhal zu einem Roller-Derby-Duell zwischen dem Luxemburger Team «Grandes Duchesses» und dem Purple 2.0 aus Arras (F).

Die Grandes Duchesses beim Training:

RBC Race for the Kids

Am Sonntag findet die RBC Race for the Kids in Luxemburg statt. Eltern können den Parcours gemeinsam mit ihren Kindern absolvieren – auch auf den Schultern oder im Kinderwagen. Startpunkt ist die Place de l'Europe in der Hauptstadt. Der Erlös geht an das Therapiezentrum Kannerhaus Jean des Luxemburger Roten Kreuzes. Die fünf Kilometer lange Strecke ist für Familien vorgesehen. Für fortgeschrittene Läufer gibt es die 10-km-Strecke. Außerdem werden zahlreiche Animationen angeboten. Anmeldung ist vor Ort möglich.

Funk-Se in Luxemburg

Am Freitagabend (ab 23 Uhr) findet die allererste Auflage der Luxemburger Funk-Se-Party statt. Sie bringt die besten Baile-Funk und Funk Carioca-Vibes, eine Art Elektromusik, die aus den Favelas von Rio de Janeiro stammt. An den Decks wird DJ Pedro Couto für Stimmung sorgen.

Ein Blick auf eine Funk-Se-Party:

Büchermarkt in Differdingen

Am kommenden Wochenende findet in Differdingen zum zehnten Mal ein großer Büchermarkt statt. Privatpersonen werden mit Büchertischen präsent sein und Bücherwürmer können dort seltene Perlen finden. Neben Büchern gibt es auch Freizeitaktivitäten für Kinder und Gutscheine zu gewinnen.

Sk8ing Girls

Am Samstag geht es darum, mehr Mädchen für das Skateboard-Fahren zu begeistern. Zu diesem Anlass werden im Schifflinger Skatepark Aktivitäten wie Skateboard, Grafitti und Upcycling angeboten. Diese stehen die Türen für Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 30 Jahre offen. Das Event findet von 13 bis 18 Uhr statt.

Design City LX Festival

Ab diesem Freitag bis zum 18. November findet im Mudam das Design City LX Festival statt. Zu diesem Anlass darf sich das Publikum auf Ausstellungen, urbane Interventionen, Vorträge und Gespräche freuen. Mehr Infos auf designcity.lu

Puzzle-Championship in Ell

Am kommenden Samstag veranstaltet die Spillfabrik die Luxemburger Puzzle-Meisterschaft. Von 10 bis 20 Uhr werden sich die verschiedene Teilnehmer im Zentrum Camille-Ney in Ell an dem 1000-teiligen Puzzle begegnen. Der Eintritt ist frei.

