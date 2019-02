Netflix hat zwei Jahre am neuen Intro getüftelt

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Vielleicht hast du nicht darauf geachtet oder vielleicht hast du im Leben einfach andere Prioritäten (Was stimmt mit dir nicht? Willst du darüber reden?), aber: Nach fünf Jahren hat Netflix seit diesem Wochenende ein neues Intro, das vor Originalproduktionen gezeigt wird.

Du weißt schon, der Clip eben, bei dem das Logo animiert wird und das «Tä-dämm!» aus den Boxen hämmert, damit du rechtzeitig zur nächsten Serienfolge aufwachst und einen kurzen Herzinfarkt erleidest, nachdem du in der Hälfte der vorherigen Episode eingepennt warst.

Lange Entwicklungszeit

Bei der neuen Animation fliegt das Logo-N in deine Richtung und explodiert in unzählige farbige Streifen. «Sie ist inspiriert von der Bandbreite an Geschichten, Gefühlen, Sprachen, Fans und Schöpfern, die uns als Marke ausmachen», heißt es in einem Blogpost des Unternehmens.

Gegenüber FastCompany.com verriet ein Netflix-Sprecher, dass das firmeneigene Design-Team zusammen mit einer unabhängigen Agentur zwei Jahre lang am neuen Intro gearbeitet hat.

Die einem Strichcode ähnelnde Animation sei von der bislang nicht umgesetzten Idee inspiriert, die Netflix-Mediathek nicht mehr wie bekannt mit breiten Bildchen, sondern so ähnlich wie im Regal eingeordnete Videokassetten/DVDs/Blu-rays darzustellen.

(L'essentiel/shy)