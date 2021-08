Hasselhoff covert «Verdammt ich lieb' dich» auf Englisch

In «Schatten der Leidenschaft» startete seine Karriere als Schauspieler. Seinen großen Durchbruch verdankt er seinem sprechenden Auto K.I.T.T.. Darauf folgte «Baywatch», die Serie über die Rettungsschwimmer von Malibu. Aber auch mit seiner Musik ist der mittlerweile 69-Jährige erfolgreich – vorwiegend im deutschsprachigen Raum. David Hasselhoff – ein Mann der viele Höhen und Tiefen durchlebt hat, immer unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Mit der deutschen «Bild» hat er über dunkle Zeiten und neue Songs gesprochen.

«Abgesehen davon, dass die Fassade zunehmend bröckelt und der Körper nicht mehr so mitmacht, wie ich es gern hätte, fällt mir auf, dass mich zunehmend Versagensängste plagen. Da ist diese Stimme in meinem Kopf, die quälende Fragen stellt: Kann ich noch abliefern? Bin ich noch gut genug? Zum Glück hilft mir meine Frau gerade dabei zu lernen, mein Leben noch viel mehr wertzuschätzen und nicht ständig alles zu hinterfragen oder perfektionieren zu wollen. Am Ende möchte ich in den Spiegel schauen und sagen können: Ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht, nie den Respekt vor mir selbst verloren und auch niemals aufgegeben», wird der Sänger und Schauspieler nachdenklich, wenn er darauf angesprochen wird, was ihn am Älterwerden nervt.

Warum er ausgerechnet den Song «Verdammt ich lieb» dich von Matthias Reim covert und daraus «Dammit, I Love You» macht, verriet er auch in dem Interview: «Die meisten Songs sind auf dem Album gelandet, weil ich sie persönlich sehr mag – und dabei sind es natürlich alles Titel, die in den vergangenen Jahrzehnten Monsterhits in Deutschland waren. So wie zum Beispiel ,Verdammt, ich lieb’ Dich’ von Matthias Reim, den ich auf Englisch neu eingesungen habe. Ich kenne Matthias seit Jahren persönlich und habe mir zuvor natürlich seinen Segen eingeholt.» Ganz neu wird Dammit, I Love You» offenbar aber nicht sein, den es gibt bereits eine ältere Version vom südafrikanischen Sänger Dennis East.

(L'essentiel/cor)